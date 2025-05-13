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Аналитики оценили ситуацию на рынке ОСАГО в 2025 году

Аналитики оценили ситуацию на рынке ОСАГО в 2025 году - 13.05.2025, ПРАЙМ

Аналитики оценили ситуацию на рынке ОСАГО в 2025 году

Ситуация на рынке ОСАГО в 2025 году остается стабильной, хотя существуют и риски для сегмента, особенно для небольших страховщиков, говорится в аналитическом... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T00:20+0300

2025-05-13T00:20+0300

2025-05-13T00:20+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Ситуация на рынке ОСАГО в 2025 году остается стабильной, хотя существуют и риски для сегмента, особенно для небольших страховщиков, говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР. Авторы отмечают, что страховщики на фоне высокой ставки ЦБ стали закладывать в тарифы ОСАГО не только страховые риски, но и инвестиционный доход. "Как только ставка начнет снижаться, эта стратегия перестанет работать, а отказ от нее потребует волевых решений. Актуарные службы компаний должны будут срочно пересматривать модели ценообразования, в противном случае сегмент может столкнуться с кризисом", - отмечается в документе. Особенно уязвимы здесь небольшие страховщики, для которых ОСАГО составляет большую часть портфеля, предупреждают аналитики. Еще одну угрозу для рынка ОСАГО эксперты видят в реформе контроля за наличием полиса ОСАГО. "В 2025 году система автоматической проверки будет запущена в тестовом режиме: владельцы автомобилей без страховки будут получать лишь напоминания. Кроме того, возможность зарегистрировать автомобиль без полиса ОСАГО уже появилась. В момент это может привести к росту числа незастрахованных машин и снижению количества действующих полисов", – говорится в документе. "В сегменте ОСАГО ситуация останется сложной из-за напряженной конкуренции, хотя показатели пока стабильны. В первом квартале 2025 года, по оценке НКР, страховщики собрали 74 миллиарда рублей, практически столько же, как и годом ранее. По итогам текущего года общий объем премий ожидается на уровне 337 миллиардов рублей", – указывается в материалах. Таким образом, объем премий по сравнению с 2024 годом вырастет на 1,5%. Общий объем премий в этом сегменте страхования за 2024 год аналитики НКР оценили в 332 миллиарда рублей, по сравнению с предыдущим периодом показатель вырос на 2,3%.

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