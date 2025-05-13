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Аналитики рассказали о падении премий по автокаско в России

Аналитики рассказали о падении премий по автокаско в России - 13.05.2025, ПРАЙМ

Аналитики рассказали о падении премий по автокаско в России

Снижение продаж новых автомобилей в России приведет к падению общих премий на рынке автокаско на 4,8% по итогам 2025 года, говорится в аналитическом комментарии | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T00:21+0300

2025-05-13T00:21+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Снижение продаж новых автомобилей в России приведет к падению общих премий на рынке автокаско на 4,8% по итогам 2025 года, говорится в аналитическом комментарии компании "Национальные Кредитные Рейтинги" (НКР). "Сегмент автокаско в 2025 году ждет корректировка после двухлетнего роста: объем премий снизится на 4,8%, до 308 миллиардов рублей", – говорится в документе. Авторы отмечают, что предыдущие два года этот сегмент страхования рос высокими темпами: в 2023 году общий объем премии по автокаско составил 271 миллиард рублей, увеличившись на 21,4% к предыдущему периоду, а в 2024 году – достиг 323 миллиардов рублей с ростом на 19,4%. "Но такой темп невозможно удерживать вечно. По мнению НКР, тренд уже меняется: по итогам первого квартала 2025 года cборы сократились до 68 миллиардов рублей с 71 миллиарда рублей за те же три месяца 2024 года. Основные причины — насыщение рынка и снижение продаж новых автомобилей", - отмечают аналитики. "Тем не менее мы считаем, что сегмент избежит полного провала благодаря двум поддерживающим факторам. Во-первых, растет доля полисов с франшизой, более доступных по цене для владельцев недорогих и подержанных машин. Во-вторых, расширяется страхование автомобилей с большим сроком эксплуатации, так как страховщики постепенно пересматривают критерии их допуска", - говорится в материалах. Авторы отмечают также, что конкуренция между компаниями в этом сегменте страхового рынка усиливается, и в таких условиях выигрывают те, кто способен предложить гибкие условия, скоростные выплаты и персонализированные тарифы.

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