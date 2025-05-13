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Apple анонсировала новые функции для людей с нарушением слуха и зрения - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Apple анонсировала новые функции для людей с нарушением слуха и зрения
Apple анонсировала новые функции для людей с нарушением слуха и зрения - 13.05.2025, ПРАЙМ
Apple анонсировала новые функции для людей с нарушением слуха и зрения
Американская корпорация Apple анонсировала ряд функций доступности для пользователей с нарушениями в том числе слуха и зрения на текущий год, включая метки... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T17:01+0300
2025-05-13T17:01+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple анонсировала ряд функций доступности для пользователей с нарушениями в том числе слуха и зрения на текущий год, включая метки доступности для приложений и игр в App Store, заметки для работы с шрифтом Брайля и другое, следует из релиза компании. "Сегодня Apple объявил о новых функциях доступности, которые появятся позднее в этом году, включая Accessibility Nutrition Labels, предоставляющую более подробную информацию о приложениях и играх в App Store", - говорится в релизе. Так, в магазине приложений App Store станет доступна новая секция, которая покажет функции доступности в приложениях и играх, такие как голосовое управление, более крупный текст, достаточная контрастность, субтитры и другое; метки Accessibility Nutrition Labels позволят пользователям узнать, подойдет ли им приложение, прежде, чем его загрузить, отмечает компания. Компания заявила также, что для слепых и слабовидящих будет доступно приложение Magnifier (Лупа) для Mac, которое появилось на iPhone и iPad с 2016 года, а также приложение для заметок и вычислений Braille Access для работы с шрифтом Брайля на iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro. Также пользователям будет доступен системный режим чтения Accessibility Reader, встроенный в Magnifier и облегчающий чтение для людей с различными нарушениями зрения, такими как дислексия или слабое зрение, говорится в сообщении. Для умных часов Apple Watch станет доступна функция Live Captions, которая будет в режиме реального времени передавать субтитры того, что слышит смартфон пользователя, сообщила компания. Также для пользователей с нарушением зрения visionOS расширит специальные возможности с помощью усовершенствованной системы камер на Apple Vision Pro, говорится в релизе. Среди других функций - настраиваемые фоновые звуки, функция Personal Voice для пользователей, рискующих потерять способность говорить, и Vehicle Motion Cues для Mac, помогающая ослабить укачивание, следует из сообщения. Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
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технологии, бизнес, apple, mac
Технологии, Бизнес, Apple, Mac
17:01 13.05.2025
 
Apple анонсировала новые функции для людей с нарушением слуха и зрения

Apple анонсировала метки доступности для пользователей с нарушениями слуха и зрения

© РИА Новости" Apple
 Apple - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Американская корпорация Apple анонсировала ряд функций доступности для пользователей с нарушениями в том числе слуха и зрения на текущий год, включая метки доступности для приложений и игр в App Store, заметки для работы с шрифтом Брайля и другое, следует из релиза компании.
"Сегодня Apple объявил о новых функциях доступности, которые появятся позднее в этом году, включая Accessibility Nutrition Labels, предоставляющую более подробную информацию о приложениях и играх в App Store", - говорится в релизе. Так, в магазине приложений App Store станет доступна новая секция, которая покажет функции доступности в приложениях и играх, такие как голосовое управление, более крупный текст, достаточная контрастность, субтитры и другое; метки Accessibility Nutrition Labels позволят пользователям узнать, подойдет ли им приложение, прежде, чем его загрузить, отмечает компания.
Компания заявила также, что для слепых и слабовидящих будет доступно приложение Magnifier (Лупа) для Mac, которое появилось на iPhone и iPad с 2016 года, а также приложение для заметок и вычислений Braille Access для работы с шрифтом Брайля на iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro. Также пользователям будет доступен системный режим чтения Accessibility Reader, встроенный в Magnifier и облегчающий чтение для людей с различными нарушениями зрения, такими как дислексия или слабое зрение, говорится в сообщении.
Для умных часов Apple Watch станет доступна функция Live Captions, которая будет в режиме реального времени передавать субтитры того, что слышит смартфон пользователя, сообщила компания. Также для пользователей с нарушением зрения visionOS расширит специальные возможности с помощью усовершенствованной системы камер на Apple Vision Pro, говорится в релизе.
Среди других функций - настраиваемые фоновые звуки, функция Personal Voice для пользователей, рискующих потерять способность говорить, и Vehicle Motion Cues для Mac, помогающая ослабить укачивание, следует из сообщения.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.
Компани Apple - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
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