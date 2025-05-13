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Фондовые индексы АТР во вторник преимущественно выросли

Фондовые индексы АТР во вторник преимущественно выросли - 13.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР во вторник преимущественно выросли

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном увеличились, несколько сдержали торги опасения по стимулированию экономики | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T12:59+0300

2025-05-13T12:59+0300

2025-05-13T12:59+0300

экономика

рынок

торги

китай

азиатско-тихоокеанский регион

shenzhen composite

hang seng index

kospi

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник в основном увеличились, несколько сдержали торги опасения по стимулированию экономики Китая, свидетельствуют данные бирж и комментарий аналитика. По итогам торгов дня индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,17%, до 3 374,87 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – снизился на 0,19%, до 2 000,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index – сократился на 1,87%, до 23 108,27 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,04%, до 2 608,42 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – на 0,43%, до 8 269 пунктов, японский Nikkei 225 - на 1,43%, до 38 183,26 пункта. Днем ранее индексы АТР выросли в пределах 3% после достижения договоренности Пекина и Вашингтона о пошлинах. В понедельник власти Китая и США сообщили, что предварительно договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В то же время на рынке остаются и негативные для акций Китая факторы. "Реальность такова, что у Китая остается все меньше движущих факторов для начала каких-либо стимулирующих мер или увеличения бюджетных расходов, поэтому надежды на то, что стимулирующие меры помогут решить основные проблемы в Китае, угасают", - прокомментировал агентству Блумберг портфельный менеджер Janus Henderson Investors. Сат Духра (Sat Duhra).

https://1prime.ru/20250513/indeks-857506470.html

китай

азиатско-тихоокеанский регион

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рынок, торги, китай, азиатско-тихоокеанский регион, shenzhen composite, hang seng index, kospi