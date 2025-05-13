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ГД обсудит запрет банкам открывать счета подросткам без согласия родителей
ГД обсудит запрет банкам открывать счета подросткам без согласия родителей - 13.05.2025, ПРАЙМ
ГД обсудит запрет банкам открывать счета подросткам без согласия родителей
Госдума во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о запрете банкам заключать договоры с детьми в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей,... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:29+0300
2025-05-13T08:29+0300
2025-05-13T08:29+0300
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вячеслав володин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о запрете банкам заключать договоры с детьми в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Сегодня приступим к рассмотрению законопроекта, который направлен на защиту детей от действий мошенников", - написал Володин в своем Telegram-канале. По его словам, законопроект позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасит их от необдуманных поступков. Председатель Госдумы отметил, что инициативой предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей. "В настоящее время подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счёта и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объём выдачи им карт увеличивается на 20-25%. В 2023 году клиентами банков в возрасте до 18 лет были 2 миллиона человек", - рассказал Володин. Он подчеркнул, что преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан, когда за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы. "Родители обо всех этих финансовых операциях, как правило, не знают. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений — их называют "дропперы", - добавил председатель Госдумы.
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общество , финансы, банки, вячеслав володин, госдума
Экономика, Общество , Финансы, Банки, Вячеслав Володин, Госдума
ГД обсудит запрет банкам открывать счета подросткам без согласия родителей
ГД обсудит запрет банкам открывать счета несовершеннолетним без согласия родителей
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума во вторник приступит к рассмотрению законопроекта о запрете банкам заключать договоры с детьми в возрасте от 14 до 18 лет без согласия родителей, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Сегодня приступим к рассмотрению законопроекта, который направлен на защиту детей от действий мошенников", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, законопроект позволит предотвратить вовлечение детей в противоправную деятельность, а также обезопасит их от необдуманных поступков.
Председатель Госдумы отметил, что инициативой предлагается запретить банкам заключать любые договоры с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия родителей или иных законных представителей.
"В настоящее время подростки начиная с 14 лет могут самостоятельно заключать договоры об открытии банковского счёта и выпуске карты. По оценкам экспертов, ежегодно объём выдачи им карт увеличивается на 20-25%. В 2023 году клиентами банков в возрасте до 18 лет были 2 миллиона человек", - рассказал Володин.
Он подчеркнул, что преступники входят в доверие к подросткам и подталкивают их к оформлению дебетовых карт, которые в дальнейшем могут использоваться в том числе для обналичивания средств обманутых граждан, когда за небольшое вознаграждение в несколько тысяч рублей через карту несовершеннолетнего проводят миллионы.
"Родители обо всех этих финансовых операциях, как правило, не знают. В таких ситуациях дети неосознанно становятся соучастниками преступлений — их называют "дропперы", - добавил председатель Госдумы.
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