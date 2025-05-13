https://1prime.ru/20250513/berdyansk-857539836.html
Мощность Бердянского морского порта увеличат более чем на 40 процентов
Мощность Бердянского морского порта увеличат более чем на 40 процентов - 13.05.2025, ПРАЙМ
Мощность Бердянского морского порта увеличат более чем на 40 процентов
Мощность Бердянского морского порта в Запорожской области будет увеличена более чем на 40% к 2030 году в рамках разработки генерального плана города, сообщил... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T20:23+0300
2025-05-13T20:23+0300
2025-05-13T20:23+0300
экономика
марат хуснуллин
запорожская область
бердянск
морские грузоперевозки
https://cdnn.1prime.ru/img/83006/38/830063860_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6f4781c8b1d147e58a67db8f9135b98.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мощность Бердянского морского порта в Запорожской области будет увеличена более чем на 40% к 2030 году в рамках разработки генерального плана города, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Вице-премьер провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, на которой обсудили повышение надёжности работы энергетического комплекса региона, обновление ЖКХ и строительство современного жилья, социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры. "Отдельное внимание уделили вопросам поддержки государственных предприятий. В их числе и Бердянский морской порт. По его развитию Единый институт пространственного планирования в рамках разработки генерального плана города подготовил комплекс предложений, которые к 2030 году позволят увеличить мощность порта более чем на 40 процентов", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Кроме того, Хуснуллин отметил, что в этом году федеральные заказчики и регионы-шефы планируют сдать в Запорожской области почти 300 объектов, в их числе Многопрофильный педиатрический медицинский центр в Мелитополе, который возводится по поручению президента России Владимира Путина. Ранее Балицкий сообщал, что в регионе построят современную детскую больницу общей площадью 40 тысяч квадратных метров. На встрече с президентом губернатор докладывал о готовности проекта. Новое медучреждение будет рассчитано на два региона - Запорожскую и Херсонскую области. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://1prime.ru/20230616/840846125.html
запорожская область
бердянск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83006/38/830063860_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f038f65759fb2020faff45e3d8631493.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марат хуснуллин, запорожская область, бердянск, морские грузоперевозки
Экономика, Марат Хуснуллин, Запорожская область, Бердянск, морские грузоперевозки
Мощность Бердянского морского порта увеличат более чем на 40 процентов
Хуснуллин: мощность Бердянского морского порта увеличат более чем на 40% - Хуснуллин
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мощность Бердянского морского порта в Запорожской области будет увеличена более чем на 40% к 2030 году в рамках разработки генерального плана города, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Вице-премьер провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, на которой обсудили повышение надёжности работы энергетического комплекса региона, обновление ЖКХ и строительство современного жилья, социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры.
"Отдельное внимание уделили вопросам поддержки государственных предприятий. В их числе и Бердянский морской порт. По его развитию Единый институт пространственного планирования в рамках разработки генерального плана города подготовил комплекс предложений, которые к 2030 году позволят увеличить мощность порта более чем на 40 процентов", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Глава Минсельхоза отчитался об отгрузке зерна через Бердянский порт
Кроме того, Хуснуллин отметил, что в этом году федеральные заказчики и регионы-шефы планируют сдать в Запорожской области почти 300 объектов, в их числе Многопрофильный педиатрический медицинский центр в Мелитополе, который возводится по поручению президента России Владимира Путина.
Ранее Балицкий сообщал, что в регионе построят современную детскую больницу общей площадью 40 тысяч квадратных метров. На встрече с президентом губернатор докладывал о готовности проекта. Новое медучреждение будет рассчитано на два региона - Запорожскую и Херсонскую области.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.