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Мощность Бердянского морского порта увеличат более чем на 40 процентов

Мощность Бердянского морского порта увеличат более чем на 40 процентов - 13.05.2025, ПРАЙМ

Мощность Бердянского морского порта увеличат более чем на 40 процентов

Мощность Бердянского морского порта в Запорожской области будет увеличена более чем на 40% к 2030 году в рамках разработки генерального плана города, сообщил... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T20:23+0300

2025-05-13T20:23+0300

2025-05-13T20:23+0300

экономика

марат хуснуллин

запорожская область

бердянск

морские грузоперевозки

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мощность Бердянского морского порта в Запорожской области будет увеличена более чем на 40% к 2030 году в рамках разработки генерального плана города, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Вице-премьер провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, на которой обсудили повышение надёжности работы энергетического комплекса региона, обновление ЖКХ и строительство современного жилья, социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры. "Отдельное внимание уделили вопросам поддержки государственных предприятий. В их числе и Бердянский морской порт. По его развитию Единый институт пространственного планирования в рамках разработки генерального плана города подготовил комплекс предложений, которые к 2030 году позволят увеличить мощность порта более чем на 40 процентов", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале. Кроме того, Хуснуллин отметил, что в этом году федеральные заказчики и регионы-шефы планируют сдать в Запорожской области почти 300 объектов, в их числе Многопрофильный педиатрический медицинский центр в Мелитополе, который возводится по поручению президента России Владимира Путина. Ранее Балицкий сообщал, что в регионе построят современную детскую больницу общей площадью 40 тысяч квадратных метров. На встрече с президентом губернатор докладывал о готовности проекта. Новое медучреждение будет рассчитано на два региона - Запорожскую и Херсонскую области. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

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марат хуснуллин, запорожская область, бердянск, морские грузоперевозки