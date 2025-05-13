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Путин рассказал о просьбах о возвращении иностранных компаний в Россию

Путин рассказал о просьбах о возвращении иностранных компаний в Россию - 13.05.2025, ПРАЙМ

Путин рассказал о просьбах о возвращении иностранных компаний в Россию

Глава государства Владимир Путин рассказал, что на него выходит крупный иностранный бизнес с просьбами о возвращении в Россию. Об этом он сообщил в рамках XX... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T15:53+0300

2025-05-13T15:53+0300

2025-05-13T16:00+0300

экономика

россия

владимир путин

бизнес

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин рассказал, что на него выходит крупный иностранный бизнес с просьбами о возвращении в Россию. Об этом он сообщил в рамках XX съезда "Деловой России"."Но мы видим, на меня выходят, и крупный бизнес выходит, хотят вернуться", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Президент также подчеркнул, что на возможное возвращение иностранного бизнеса в Россию надо смотреть с прагматической точки зрения, нужно посмотреть, кто и как себя вел."Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы (возвращения иностранного бизнеса в РФ - ред.) с прагматической точки зрения. Выгодно нам? Значит, ее надо пускать. Невыгодно? Надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть... Мы должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие годы", - отметил российский лидер.Глава государства также предложил по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели покидать российский рынок. Кроме того, извинений ушедшего из РФ бизнеса, который критиковал Россию и, в том числе, финансово поддерживал ВСУ, недостаточно.

https://1prime.ru/20250512/otsrochka-857473969.html

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россия, владимир путин, бизнес