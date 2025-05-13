Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о просьбах о возвращении иностранных компаний в Россию - 13.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/biznes-857528899.html
Путин рассказал о просьбах о возвращении иностранных компаний в Россию
Путин рассказал о просьбах о возвращении иностранных компаний в Россию - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о просьбах о возвращении иностранных компаний в Россию
Глава государства Владимир Путин рассказал, что на него выходит крупный иностранный бизнес с просьбами о возвращении в Россию. Об этом он сообщил в рамках XX... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T15:53+0300
2025-05-13T16:00+0300
экономика
россия
владимир путин
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048999_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_aba63fa8ca420b5730c313807effcc8d.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин рассказал, что на него выходит крупный иностранный бизнес с просьбами о возвращении в Россию. Об этом он сообщил в рамках XX съезда "Деловой России"."Но мы видим, на меня выходят, и крупный бизнес выходит, хотят вернуться", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Президент также подчеркнул, что на возможное возвращение иностранного бизнеса в Россию надо смотреть с прагматической точки зрения, нужно посмотреть, кто и как себя вел."Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы (возвращения иностранного бизнеса в РФ - ред.) с прагматической точки зрения. Выгодно нам? Значит, ее надо пускать. Невыгодно? Надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть... Мы должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие годы", - отметил российский лидер.Глава государства также предложил по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели покидать российский рынок. Кроме того, извинений ушедшего из РФ бизнеса, который критиковал Россию и, в том числе, финансово поддерживал ВСУ, недостаточно.
https://1prime.ru/20250512/otsrochka-857473969.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857048999_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5463391a70f5c179a5efd2634f2984ef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, владимир путин, бизнес
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Бизнес
15:53 13.05.2025 (обновлено: 16:00 13.05.2025)
 
Путин рассказал о просьбах о возвращении иностранных компаний в Россию

Путин заявил, что на него выходят с просьбами о возвращении иностранного бизнеса

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
Президент Владимир Путин провел совещание с Валерием Герасимовым
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин рассказал, что на него выходит крупный иностранный бизнес с просьбами о возвращении в Россию. Об этом он сообщил в рамках XX съезда "Деловой России".
"Но мы видим, на меня выходят, и крупный бизнес выходит, хотят вернуться", - сказал Путин во время встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Президент также подчеркнул, что на возможное возвращение иностранного бизнеса в Россию надо смотреть с прагматической точки зрения, нужно посмотреть, кто и как себя вел.
"Нам нужно обязательно смотреть на все эти вопросы (возвращения иностранного бизнеса в РФ - ред.) с прагматической точки зрения. Выгодно нам? Значит, ее надо пускать. Невыгодно? Надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть... Мы должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие годы", - отметил российский лидер.
Глава государства также предложил по-человечески относиться к ушедшим компаниям, которые на самом деле не хотели покидать российский рынок. Кроме того, извинений ушедшего из РФ бизнеса, который критиковал Россию и, в том числе, финансово поддерживал ВСУ, недостаточно.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Кабмин продлил отсрочку по уплате налогов для бизнеса в Курской области
Вчера, 09:09
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала