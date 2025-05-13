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СМИ: Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing

СМИ: Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing - 13.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing

Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing после недавних торговых переговоров с США, по итогам которых торговые пошлины по отношению друг к другу были... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T11:01+0300

2025-05-13T11:01+0300

2025-05-13T11:01+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing после недавних торговых переговоров с США, по итогам которых торговые пошлины по отношению друг к другу были снижены, сообщает агентство Bloomberg ссылаясь на источники, знакомых с информацией. "Китай снял длившийся месяц запрет на поставку авиакомпаниям самолетов Boeing Co. после прорыва в переговорах о торговле с США, по итогам которых были временно снижены торговые пошлины для обеих сторон", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на источники. При этом авиакомпаниям предоставлено право организовывать перевозку по собственным срокам и условиям, согласно информации, представленной Bloomberg. Представители стран в субботу и воскресенье провели таможенные переговоры на высоком уровне. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн подчеркнул, что был достигнут значительный прогресс. Торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что начальный период в 90 дней взаимные ставки таможенных пошлин будут снижены до 10% со стороны США, в то время как Китай снизит их до 15%, а затем до 10%, и отменит принятые им контрмеры. Boeing оказался в центре торговой войны после того, как обнародование новых импортных тарифов президентом США Дональдом Трампом было встречено ответными пошлинами со стороны Китая, что привело к вытеснению его самолетов с рынка китайских перевозчиков, в то время как китайские власти приказали компаниям не принимать "боинги", напоминает Bloomberg. В течение следующих двух десятилетий доля Китая в мировом спросе на самолеты будет составлять 20%, согласно прогнозу, представленному агентством. И хотя в последние годы Boeing не объявлял о крупных заказах в Китае из-за торговой напряженности и других проблем компании, в 2018 году почти четверть ее продаж пришлось на эту страну. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

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бизнес, мировая экономика, китай, сша, москва, дональд трамп, boeing, госсовет