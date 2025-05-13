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Заказы Boeing в апреле упали за месяц в 24 раза - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Заказы Boeing в апреле упали за месяц в 24 раза
Заказы Boeing в апреле упали за месяц в 24 раза - 13.05.2025, ПРАЙМ
Заказы Boeing в апреле упали за месяц в 24 раза
Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в апреле получил всего восемь заказов на... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:22+0300
2025-05-13T18:22+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в апреле получил всего восемь заказов на самолеты - в 24 раза меньше показателя марта в 192 заказа, следует из релиза компании. С начала года компания получила 249 заказов на самолеты. Поставки Boeing в апреле при этом выросли на 9,8% в месячном выражении - до 45 самолетов. В январе-апреле компания поставила 175 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
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бизнес, промышленность, boeing, сша, авиастроение
Экономика, Бизнес, Промышленность, Boeing, США, авиастроение
18:22 13.05.2025
 
Заказы Boeing в апреле упали за месяц в 24 раза

Заказы Boeing в апреле упали в 24 раза к марту - до восьми самолетов

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 787-8 Dreamliner
Самолет Boeing 787-8 Dreamliner - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в апреле получил всего восемь заказов на самолеты - в 24 раза меньше показателя марта в 192 заказа, следует из релиза компании.
С начала года компания получила 249 заказов на самолеты.
Поставки Boeing в апреле при этом выросли на 9,8% в месячном выражении - до 45 самолетов. В январе-апреле компания поставила 175 самолетов.
Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.
%Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
СМИ: Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing
11:01
 
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