https://1prime.ru/20250513/boeing-857536259.html

Заказы Boeing в апреле упали за месяц в 24 раза

Заказы Boeing в апреле упали за месяц в 24 раза - 13.05.2025, ПРАЙМ

Заказы Boeing в апреле упали за месяц в 24 раза

Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в апреле получил всего восемь заказов на... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T18:22+0300

2025-05-13T18:22+0300

2025-05-13T18:22+0300

экономика

бизнес

промышленность

boeing

сша

авиастроение

https://cdnn.1prime.ru/img/83751/95/837519542_0:65:3413:1984_1920x0_80_0_0_9e525655d6ebcd89f1696af804dc0406.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Американский концерн Boeing Co., один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, в апреле получил всего восемь заказов на самолеты - в 24 раза меньше показателя марта в 192 заказа, следует из релиза компании. С начала года компания получила 249 заказов на самолеты. Поставки Boeing в апреле при этом выросли на 9,8% в месячном выражении - до 45 самолетов. В январе-апреле компания поставила 175 самолетов. Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения - Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы.

https://1prime.ru/20250513/bloomberg-857513861.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, boeing, сша, авиастроение