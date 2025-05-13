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Большинство курильщиков в России - мужчины, заявили в компании

Большинство курильщиков в России - мужчины, заявили в компании - 13.05.2025, ПРАЙМ

Большинство курильщиков в России - мужчины, заявили в компании

Большинство курильщиков в России - мужчины, в среднем потребителям сигарет 40-45 лет, у них есть работа и стабильный уровень дохода, рассказал РИА Новости... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T06:46+0300

2025-05-13T06:46+0300

2025-05-13T06:46+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Большинство курильщиков в России - мужчины, в среднем потребителям сигарет 40-45 лет, у них есть работа и стабильный уровень дохода, рассказал РИА Новости директор по маркетингу "JTI Россия" (бренды Winston, Camel и LD) Дмитрий Исаков. "Согласно данным потребительских исследований, большинство потребителей сигарет в России - это мужчины, составляющие две трети от общего числа курящих. При этом на протяжении последних нескольких лет средний возраст потребителей сигарет увеличивается и на текущий момент варьируется от 40 до 45 лет", - сказал Исаков. При этом, по его словам, курение в России имеет "выраженные социальные и экономические особенности". "Чаще всего потребители сигарет имеют как минимум средний уровень образования, трудоустроены, имеют стабильный уровень дохода", - добавил топ-менеджер компании. При этом он подчеркнул, что в России, по разным оценкам, абсолютное число курильщиков уменьшается за последние 10 лет. Согласно отчетности компании, чистая прибыль JTI по итогам прошлого года сократилась на 3,9% - до 463,4 миллиарда иен (около 3 миллиардов долларов), а общий объем отгрузок в России вырос на 4,6%. Рыночная доля компании в РФ при этом выросла до 39,1% с 38,6% годом ранее. Поставки флагманских брендов (GFB) в Россию выросли на 30,1%, в том числе Camel - на 9,1%, Winston – на 13,9%, LD – на 7%. Международная группа Japan Tobacco была основана в 1999 году, продукция компании доступна более чем в 130 странах. Штат оценивается примерно в 46 тысяч сотрудников.

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