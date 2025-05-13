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Бразилия нарастила закупки удобрений из России - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Бразилия нарастила закупки удобрений из России
Бразилия нарастила закупки удобрений из России - 13.05.2025, ПРАЙМ
Бразилия нарастила закупки удобрений из России
Бразилия в апреле нарастила закупки удобрений из России до максимальных с ноября прошлого года 348 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T06:16+0300
2025-05-13T06:16+0300
экономика
энергетика
россия
бразилия
канада
москва
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Бразилия в апреле нарастила закупки удобрений из России до максимальных с ноября прошлого года 348 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, российские компании поставили на бразильский рынок удобрений на 348 миллионов долларов, что на четверть больше прошлогоднего уровня и является максимальной стоимостью с ноября. В физическом выражении поставки вновь превысили 1 миллион тонн, что произошло впервые с конца 2024 года. Россия остается основным поставщиком удобрений в Бразилию с долей в 28%. На второе месте поднялось Марокко, которое потеснило Канаду после увеличения поставок в 2,3 раза - до 219 миллионов долларов. Китай, нарастивший экспорт в 1,7 раза, до 117 миллионов, стал третьим. Канада же опустилась на четвертое место с поставками в 105 миллионов долларов.
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россия, бразилия, канада, москва
Экономика, Энергетика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, КАНАДА, МОСКВА
06:16 13.05.2025
 
Бразилия нарастила закупки удобрений из России

Бразилия в апреле нарастила закупки удобрений из России до $348 миллионов

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Бразилия в апреле нарастила закупки удобрений из России до максимальных с ноября прошлого года 348 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.
Так, российские компании поставили на бразильский рынок удобрений на 348 миллионов долларов, что на четверть больше прошлогоднего уровня и является максимальной стоимостью с ноября.
В физическом выражении поставки вновь превысили 1 миллион тонн, что произошло впервые с конца 2024 года.
Россия остается основным поставщиком удобрений в Бразилию с долей в 28%. На второе месте поднялось Марокко, которое потеснило Канаду после увеличения поставок в 2,3 раза - до 219 миллионов долларов. Китай, нарастивший экспорт в 1,7 раза, до 117 миллионов, стал третьим. Канада же опустилась на четвертое место с поставками в 105 миллионов долларов.
 
ЭкономикаЭнергетикаРОССИЯБРАЗИЛИЯКАНАДАМОСКВА
 
 
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