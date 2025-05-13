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Бразилия нарастила закупки удобрений из России

Бразилия нарастила закупки удобрений из России - 13.05.2025, ПРАЙМ

Бразилия нарастила закупки удобрений из России

Бразилия в апреле нарастила закупки удобрений из России до максимальных с ноября прошлого года 348 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T06:16+0300

2025-05-13T06:16+0300

2025-05-13T06:16+0300

экономика

энергетика

россия

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Бразилия в апреле нарастила закупки удобрений из России до максимальных с ноября прошлого года 348 миллионов долларов, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Так, российские компании поставили на бразильский рынок удобрений на 348 миллионов долларов, что на четверть больше прошлогоднего уровня и является максимальной стоимостью с ноября. В физическом выражении поставки вновь превысили 1 миллион тонн, что произошло впервые с конца 2024 года. Россия остается основным поставщиком удобрений в Бразилию с долей в 28%. На второе месте поднялось Марокко, которое потеснило Канаду после увеличения поставок в 2,3 раза - до 219 миллионов долларов. Китай, нарастивший экспорт в 1,7 раза, до 117 миллионов, стал третьим. Канада же опустилась на четвертое место с поставками в 105 миллионов долларов.

бразилия

канада

москва

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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