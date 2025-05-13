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Товарооборот России и Бразилии вырос до максимума с октября 2024 года - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Товарооборот России и Бразилии вырос до максимума с октября 2024 года
Товарооборот России и Бразилии вырос до максимума с октября 2024 года - 13.05.2025, ПРАЙМ
Товарооборот России и Бразилии вырос до максимума с октября 2024 года
Товарооборот России и Бразилии в апреле увеличился до 1,1 миллиарда долларов, что стало максимальным значением с октября прошлого года, следует из анализа РИА... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:13+0300
2025-05-13T08:13+0300
экономика
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Бразилии в апреле увеличился до 1,1 миллиарда долларов, что стало максимальным значением с октября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы. Согласно данным ведомства, Россия увеличила поставки товаров на бразильский рынок на 11% по сравнению со значением годом ранее - до 977 миллионов долларов. Главным образом Россия поставляла нефтепродукты, хотя их экспорт за год немного снизился - на 4%, до 543 миллионов долларов, а также удобрения, чьи отгрузки выросли на четверть, до 348 миллионов долларов. Кроме того, Бразилия приобрела российские природный уран (32,6 миллиона долларов), нефть (19,1 миллиона) и уголь (13,8 миллиона). В то же время бразильские компании снизили экспорт своей продукции в Россию на треть, до 112 миллионов долларов. Главным образом страна поставляла на российский рынок мясо, продажи которого увеличились за год на 4% - до 40 миллионов долларов, а также кофе, экспорт которого подскочил за год почти вчетверо, до 33,1 миллиона долларов. В топ-5 продуктов также входят соевые бобы (11,6 миллиона долларов), арахис (7,1 миллиона), а также экстракты кофе (6,5 миллиона). В результате товарооборот двух стран составил 1,1 миллиарда долларов, увеличившись за год на 3%. Это стало максимальным значением с октября 2024 года, когда двусторонняя торговля составляла 1,3 миллиарда долларов.
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россия, мировая экономика, бразилия
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, БРАЗИЛИЯ
08:13 13.05.2025
 
Товарооборот России и Бразилии вырос до максимума с октября 2024 года

Товарооборот России и Бразилии в апреле вырос до 1,1 миллиарда долларов

© CC BY 2.0 / Bill SmithФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© CC BY 2.0 / Bill Smith
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России и Бразилии в апреле увеличился до 1,1 миллиарда долларов, что стало максимальным значением с октября прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных бразильской статслужбы.
Согласно данным ведомства, Россия увеличила поставки товаров на бразильский рынок на 11% по сравнению со значением годом ранее - до 977 миллионов долларов.
Главным образом Россия поставляла нефтепродукты, хотя их экспорт за год немного снизился - на 4%, до 543 миллионов долларов, а также удобрения, чьи отгрузки выросли на четверть, до 348 миллионов долларов. Кроме того, Бразилия приобрела российские природный уран (32,6 миллиона долларов), нефть (19,1 миллиона) и уголь (13,8 миллиона).
В то же время бразильские компании снизили экспорт своей продукции в Россию на треть, до 112 миллионов долларов. Главным образом страна поставляла на российский рынок мясо, продажи которого увеличились за год на 4% - до 40 миллионов долларов, а также кофе, экспорт которого подскочил за год почти вчетверо, до 33,1 миллиона долларов. В топ-5 продуктов также входят соевые бобы (11,6 миллиона долларов), арахис (7,1 миллиона), а также экстракты кофе (6,5 миллиона).
В результате товарооборот двух стран составил 1,1 миллиарда долларов, увеличившись за год на 3%. Это стало максимальным значением с октября 2024 года, когда двусторонняя торговля составляла 1,3 миллиарда долларов.
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