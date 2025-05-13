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Индекс потребительских цен в США в апреле вырос на 2,3%

Индекс потребительских цен в США в апреле вырос на 2,3% - 13.05.2025, ПРАЙМ

Индекс потребительских цен в США в апреле вырос на 2,3%

Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США по итогам апреля вырос на 2,3% после увеличения на 2,4% месяцем ранее - при ожиданиях сохранения динамики, следует из... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T15:36+0300

2025-05-13T15:36+0300

2025-05-13T15:58+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США по итогам апреля вырос на 2,3% после увеличения на 2,4% месяцем ранее - при ожиданиях сохранения динамики, следует из сообщения в пресс-релизе министерства труда страны и консенсус-прогноза портала Trading Economics.За апрель индекс потребительских цен вырос на 0,2% после снижения на 0,1% в марте.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения годовой инфляции на уровне месяцем ранее, за апрель прогнозировался рост цен на 0,3%.Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,8%, за апрель - 0,2%.Цены на продовольствие в США в апреле в месячном выражении снизились на 0,1%, на энергоносители - на 0,2%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,8%, на энергоносители - упали на 11,5%.Отдельно цены на яйца в годовом выражении подскочили на 49,3%, на кофе - на 9,6%, на мясо - на 4,4%.

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мировая экономика, сша