https://1prime.ru/20250513/cif-857527455.html
Индекс потребительских цен в США в апреле вырос на 2,3%
Индекс потребительских цен в США в апреле вырос на 2,3% - 13.05.2025, ПРАЙМ
Индекс потребительских цен в США в апреле вырос на 2,3%
Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США по итогам апреля вырос на 2,3% после увеличения на 2,4% месяцем ранее - при ожиданиях сохранения динамики, следует из... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T15:36+0300
2025-05-13T15:36+0300
2025-05-13T15:58+0300
экономика
мировая экономика
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3d1829fcb6453b175376baa0eaf6d9de.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США по итогам апреля вырос на 2,3% после увеличения на 2,4% месяцем ранее - при ожиданиях сохранения динамики, следует из сообщения в пресс-релизе министерства труда страны и консенсус-прогноза портала Trading Economics.За апрель индекс потребительских цен вырос на 0,2% после снижения на 0,1% в марте.Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения годовой инфляции на уровне месяцем ранее, за апрель прогнозировался рост цен на 0,3%.Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,8%, за апрель - 0,2%.Цены на продовольствие в США в апреле в месячном выражении снизились на 0,1%, на энергоносители - на 0,2%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,8%, на энергоносители - упали на 11,5%.Отдельно цены на яйца в годовом выражении подскочили на 49,3%, на кофе - на 9,6%, на мясо - на 4,4%.
https://1prime.ru/20250513/wttc-857526286.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/46/841334656_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_9b6c7143e7d95701a273426b198429e8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша
Экономика, Мировая экономика, США
Индекс потребительских цен в США в апреле вырос на 2,3%
Минтруд США: потребительские цены по итогам апреля выросли на 2,3%
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Индекс потребительских цен (ИПЦ) в США по итогам апреля вырос на 2,3% после увеличения на 2,4% месяцем ранее - при ожиданиях сохранения динамики, следует из сообщения в пресс-релизе министерства труда страны и консенсус-прогноза портала Trading Economics.
За апрель индекс потребительских цен вырос на 0,2% после снижения на 0,1% в марте.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали сохранения годовой инфляции на уровне месяцем ранее, за апрель прогнозировался рост цен на 0,3%.
Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,8%, за апрель - 0,2%.
Цены на продовольствие в США в апреле в месячном выражении снизились на 0,1%, на энергоносители - на 0,2%. В годовом выражении цены на продукты питания увеличились на 2,8%, на энергоносители - упали на 11,5%.
Отдельно цены на яйца в годовом выражении подскочили на 49,3%, на кофе - на 9,6%, на мясо - на 4,4%.
СМИ подсчитали убытки США на фоне оттока иностранных туристов