https://1prime.ru/20250513/cnbc-857535058.html

СМИ: Microsoft сократит свой штат по всему миру на 3%

СМИ: Microsoft сократит свой штат по всему миру на 3% - 13.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: Microsoft сократит свой штат по всему миру на 3%

Американская корпорация Microsoft сократит свой штат по всему миру на 3%, то есть почти на 7 тысяч человек, - это крупнейшие сокращения в компании с 2023 года,... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T17:58+0300

2025-05-13T17:58+0300

2025-05-13T17:58+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Американская корпорация Microsoft сократит свой штат по всему миру на 3%, то есть почти на 7 тысяч человек, - это крупнейшие сокращения в компании с 2023 года, сообщает канал CNBC со ссылкой на заявление компании. "Microsoft во вторник заявила, что сокращает 3% сотрудников на всех уровнях и в разных регионах", - пишет канал. Согласно данным на сайте Microsoft, ее штат по всему миру насчитывает 228 тысяч человек. Таким образом, компания планирует сократить 6 840 человек. Как отмечает CNBC, это, вероятно, крупнейший раунд сокращений в компании с 2023 года, когда Microsoft ликвидировала 10 тысяч должностей. "Мы продолжаем вносить организационные изменения, необходимые для того, чтобы лучше позиционировать компанию для достижения успехов на динамичном рынке", - цитирует канал представителя компании. В январе этого года компания объявила о небольших сокращениях в целях повышения эффективности. По словам представителя Microsoft, на которого ссылается канал, новые сокращения с этим не связаны. Одной из их целей является сокращение уровней управления. Американская Microsoft была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, является разработчиком операционной системы Windows.

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технологии, мировая экономика, вашингтон, билл гейтс, microsoft, cnbc