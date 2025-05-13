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CNN: Трамп может приехать на переговоры в Стамбул, если там будет Путин
CNN: Трамп может приехать на переговоры в Стамбул, если там будет Путин - 13.05.2025, ПРАЙМ
CNN: Трамп может приехать на переговоры в Стамбул, если там будет Путин
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 16 мая, однако его участие зависит от | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:19+0300
2025-05-13T16:19+0300
2025-05-13T16:19+0300
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ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 16 мая, однако его участие зависит от того, приедет ли на встречу президент РФ Владимир Путин, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. "Ситуация сейчас крайне динамичная. Никто точно не знает, как именно будет выглядеть встреча в четверг", - сказал чиновник в комментарии телеканалу. Ранее Трамп допустил, что полетит в Стамбул, если это будет полезно для продвижения мирного урегулирования. Вне зависимости от возможного прибытия или отсутствия Трампа, как сообщает CNN, на встрече в Стамбуле планируют присутствовать спецпосланник США по Украине Кит Келлог и ближневосточный представитель президента Стив Уиткофф.
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Стамбул, Дональд Трамп, Владимир Путин, Кит Келлог, CNN
CNN: Трамп может приехать на переговоры в Стамбул, если там будет Путин
CNN: Трамп может присоединиться к переговорам России и Украины в Турции 16 мая
ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность лично присоединиться к переговорам между Россией и Украиной в Турции 16 мая, однако его участие зависит от того, приедет ли на встречу президент РФ Владимир Путин, сообщает во вторник телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.
"Ситуация сейчас крайне динамичная. Никто точно не знает, как именно будет выглядеть встреча в четверг", - сказал чиновник в комментарии телеканалу.
Ранее Трамп допустил, что полетит в Стамбул, если это будет полезно для продвижения мирного урегулирования.
Вне зависимости от возможного прибытия или отсутствия Трампа, как сообщает CNN, на встрече в Стамбуле планируют присутствовать спецпосланник США по Украине Кит Келлог и ближневосточный представитель президента Стив Уиткофф.
Спецпосланники Трампа отправятся в Стамбул на переговоры с Украиной