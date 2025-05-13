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Долг "Ила" перед "Востокинвестпроектом" составил 38 миллионов рублей

Долг "Ила" перед "Востокинвестпроектом" составил 38 миллионов рублей - 13.05.2025, ПРАЙМ

Долг "Ила" перед "Востокинвестпроектом" составил 38 миллионов рублей

Долг ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" (ПАО "Ил") перед грозненским ООО "Востокинвестпроект", требующим признать одного из крупнейших российских... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T06:22+0300

2025-05-13T06:22+0300

2025-05-13T06:22+0300

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Долг ПАО "Авиационный комплекс имени С.В. Ильюшина" (ПАО "Ил") перед грозненским ООО "Востокинвестпроект", требующим признать одного из крупнейших российских производителей авиационной техники банкротом, составляет чуть более 38 миллионов рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Заявление "Востокинвестпроекта" о банкротстве ПАО "Ил" поступило в арбитражный суд Москвы 29 апреля, дата проверки его обоснованности еще не назначена. Обращение в суд кредитор объясняет тем, что должник не исполнил два решения арбитражного суда Воронежской области, которыми с "Ильюшина" были взысканы денежные средства. Первоначальным истцом в первом деле выступало воронежское строительное предприятие ООО "Проект Инвест Строй". Оно в октябре 2024 года потребовало взыскать с ПАО "Ил" около 31 миллиона рублей долга по договору 2022 года стоимостью более 313 миллионов рублей на выполнение работ "по формированию внешнего корпоративного стиля, замене инфраструктуры фасадов, ворот, кровель, благоустройству территории" филиала ПАО "Ил" – Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО). Подрядчик выполнил работы на сумму около 92 миллионов рублей, а заказчик заплатил авансом только чуть более 61 миллиона. В 2024 году стороны решили расторгнуть договор, при этом "Ильюшин" обязался погасить долг, но этого не сделал. Суд в декабре полностью удовлетворил иск. Впоследствии истец уступил права взыскателя "Востокинвестпроекту", оказывающему консалтинговые услуги. Тот же суд в марте по иску грозненской компании, получившей права требования от ООО "Проект Инвест Строй", взыскал с ПАО "Ил" более 7 миллионов долга по договору на выполнение работ "по замене санитарно-бытовой инфраструктуры помещений (душевых, санитарных узлов, гардеробных, систем канализации и водоснабжения и т.п.)" в ВАСО. Авиационный комплекс имени Ильюшина, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) "Ростеха", - одно из ведущих предприятий России по разработке авиационной техники. ПАО "Ил" сейчас выпускает и разрабатывает для гражданской авиации самолеты Ил-114-300, Ил-96-300/Ил-96-400, для транспортной авиации – Ил-76МД-90А/Ил-78М-90А, сообщает сайт ОАК. В 2021 году было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия управляющей компании в отношении самого ПАО "Ил" переданы в ПАО "ОАК".

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