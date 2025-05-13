https://1prime.ru/20250513/dollar-857530420.html
Доллар дешевеет к евро и иене на статистике из США
Доллар дешевеет к евро и иене на статистике из США - 13.05.2025, ПРАЙМ
Доллар дешевеет к евро и иене на статистике из США
Стоимость доллара усилила снижение по отношению к евро и иене во вторник после публикации статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:20+0300
2025-05-13T16:20+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к евро и иене во вторник после публикации статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1138 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1088 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,84 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,45 иены за доллар. До выхода статистики евро и иена дорожали к американской валюте чуть меньшими темпами. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 101,4 пункта. Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали ее сохранение на уровне марта в 2,4%. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,2% при ожидаемом увеличении на 0,3%. В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии за прошедший месяц. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране замедлилась до 2,1% с 2,2% в марте.
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рынок, сша, германия
Экономика, Рынок, США, ГЕРМАНИЯ
Доллар дешевеет к евро и иене на статистике из США
Доллар дешевеет к евро и иене на статистике по инфляции в США
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к евро и иене во вторник после публикации статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1138 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1088 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,84 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,45 иены за доллар. До выхода статистики евро и иена дорожали к американской валюте чуть меньшими темпами. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 101,4 пункта.
Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали ее сохранение на уровне марта в 2,4%. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,2% при ожидаемом увеличении на 0,3%.
В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии за прошедший месяц. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране замедлилась до 2,1% с 2,2% в марте.
Евро дорожает к доллару на новостях из Германии