https://1prime.ru/20250513/dollar-857530420.html

Доллар дешевеет к евро и иене на статистике из США

Доллар дешевеет к евро и иене на статистике из США - 13.05.2025, ПРАЙМ

Доллар дешевеет к евро и иене на статистике из США

Стоимость доллара усилила снижение по отношению к евро и иене во вторник после публикации статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T16:20+0300

2025-05-13T16:20+0300

2025-05-13T16:20+0300

экономика

рынок

сша

германия

https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара усилила снижение по отношению к евро и иене во вторник после публикации статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1138 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1088 доллара за евро, курс доллара к иене опускался до 147,84 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,45 иены за доллар. До выхода статистики евро и иена дорожали к американской валюте чуть меньшими темпами. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 101,4 пункта. Годовая инфляция в США по итогам апреля замедлилась до 2,3%, в то время как аналитики прогнозировали ее сохранение на уровне марта в 2,4%. В месячном выражении потребительские цены в стране выросли на 0,2% при ожидаемом увеличении на 0,3%. В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии за прошедший месяц. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране замедлилась до 2,1% с 2,2% в марте.

https://1prime.ru/20250513/evro--857518401.html

сша

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, сша, германия