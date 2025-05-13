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Эксперт рассказал, что поможет при отключении электроэнергии в квартире - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, что поможет при отключении электроэнергии в квартире
Эксперт рассказал, что поможет при отключении электроэнергии в квартире - 13.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что поможет при отключении электроэнергии в квартире
Компактные литиевые электростанции, портативные аккумуляторы, фонари с USB-зарядкой и солнечные панели для подзарядки мелких устройств помогут в случае... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T07:32+0300
2025-05-13T07:32+0300
энергетика
технологии
москва
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Компактные литиевые электростанции, портативные аккумуляторы, фонари с USB-зарядкой и солнечные панели для подзарядки мелких устройств помогут в случае отключений электроэнергии в квартире, рассказал РИА Новости гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. "При неожиданных отключениях наличие заранее заряженных источников энергии критично. Бензиновый генератор в квартире использовать нельзя из-за шума, выхлопов и пожароопасности. Альтернатива - компактные литиевые электростанции... с емкостью от 500 ватт-час, которые безопасны для помещений и могут питать маломощные устройства: лампы, вентиляторы, роутеры. Для длительных отключений в жарком климате стоит рассмотреть аренду или покупку такой станции с солнечной панелью для автономной подзарядки", - объяснил эксперт. Он добавил, что для южных регионов временным решением может стать портативный вентилятор на аккумуляторе или с USB-питанием. "При отключении электроэнергии в квартире первоочередная задача - обеспечить базовые потребности: освещение, зарядку устройств и, при необходимости, охлаждение. Если отключение плановое, заранее подготовьте портативные аккумуляторы (power bank) большой емкости (от 20 000 миллиампер-час), светодиодные фонари с USB-зарядкой и, при наличии, солнечные панели для подзарядки мелких устройств", - отметил Аверьянов.
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технологии, москва
Энергетика, Технологии, МОСКВА
07:32 13.05.2025
 
Эксперт рассказал, что поможет при отключении электроэнергии в квартире

Эксперт Аверьянов: компактные электростанции помогут при отключении света в квартире

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Компактные литиевые электростанции, портативные аккумуляторы, фонари с USB-зарядкой и солнечные панели для подзарядки мелких устройств помогут в случае отключений электроэнергии в квартире, рассказал РИА Новости гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов.
"При неожиданных отключениях наличие заранее заряженных источников энергии критично. Бензиновый генератор в квартире использовать нельзя из-за шума, выхлопов и пожароопасности. Альтернатива - компактные литиевые электростанции... с емкостью от 500 ватт-час, которые безопасны для помещений и могут питать маломощные устройства: лампы, вентиляторы, роутеры. Для длительных отключений в жарком климате стоит рассмотреть аренду или покупку такой станции с солнечной панелью для автономной подзарядки", - объяснил эксперт.
Он добавил, что для южных регионов временным решением может стать портативный вентилятор на аккумуляторе или с USB-питанием.
"При отключении электроэнергии в квартире первоочередная задача - обеспечить базовые потребности: освещение, зарядку устройств и, при необходимости, охлаждение. Если отключение плановое, заранее подготовьте портативные аккумуляторы (power bank) большой емкости (от 20 000 миллиампер-час), светодиодные фонари с USB-зарядкой и, при наличии, солнечные панели для подзарядки мелких устройств", - отметил Аверьянов.
 
ЭнергетикаТехнологииМОСКВА
 
 
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