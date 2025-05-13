https://1prime.ru/20250513/ekspert-857505344.html

Эксперт рассказал, что поможет при отключении электроэнергии в квартире

Эксперт рассказал, что поможет при отключении электроэнергии в квартире - 13.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, что поможет при отключении электроэнергии в квартире

Компактные литиевые электростанции, портативные аккумуляторы, фонари с USB-зарядкой и солнечные панели для подзарядки мелких устройств помогут в случае... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T07:32+0300

2025-05-13T07:32+0300

2025-05-13T07:32+0300

энергетика

технологии

москва

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Компактные литиевые электростанции, портативные аккумуляторы, фонари с USB-зарядкой и солнечные панели для подзарядки мелких устройств помогут в случае отключений электроэнергии в квартире, рассказал РИА Новости гендиректор группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. "При неожиданных отключениях наличие заранее заряженных источников энергии критично. Бензиновый генератор в квартире использовать нельзя из-за шума, выхлопов и пожароопасности. Альтернатива - компактные литиевые электростанции... с емкостью от 500 ватт-час, которые безопасны для помещений и могут питать маломощные устройства: лампы, вентиляторы, роутеры. Для длительных отключений в жарком климате стоит рассмотреть аренду или покупку такой станции с солнечной панелью для автономной подзарядки", - объяснил эксперт. Он добавил, что для южных регионов временным решением может стать портативный вентилятор на аккумуляторе или с USB-питанием. "При отключении электроэнергии в квартире первоочередная задача - обеспечить базовые потребности: освещение, зарядку устройств и, при необходимости, охлаждение. Если отключение плановое, заранее подготовьте портативные аккумуляторы (power bank) большой емкости (от 20 000 миллиампер-час), светодиодные фонари с USB-зарядкой и, при наличии, солнечные панели для подзарядки мелких устройств", - отметил Аверьянов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, москва