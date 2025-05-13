https://1prime.ru/20250513/energetika-857507843.html

"Мощный импульс": Россия и Китай возобновляют стратегический проект

"Мощный импульс": Россия и Китай возобновляют стратегический проект - 13.05.2025, ПРАЙМ

"Мощный импульс": Россия и Китай возобновляют стратегический проект

Реализация проекта трубопровода "Сила Сибири — 2", похоже, получит мощный импульс, говорится в материале агентства РИА Новости. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T08:40+0300

2025-05-13T08:40+0300

2025-05-13T08:40+0300

энергетика

россия

китай

сила сибири 2

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376833_0:10:3605:2038_1920x0_80_0_0_948d20c8467197313851306f67aef92b.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Реализация проекта трубопровода "Сила Сибири — 2", похоже, получит мощный импульс, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, президент России и председатель КНР поручили ускорить реализацию энергетического проекта. Кроме того, вице-премьер Александр Новак сообщил о возобновлении проекта газопровода "Сила Сибири - 2" и его влиянии на энергетическую интеграцию между Россией и Китаем.Пекин планирует увеличить закупки топлива у надежных партнеров, включая Россию. Соглашение о поставках газа через газопровод "Сила Сибири - 2" было подписано, но проект с магистральным газопроводом "Союз Восток" был приостановлен. Возникли споры по маршруту из-за амбиций Казахстана, который настаивает на увеличении экспорта газа в Китай.В издании также отметили, что реализация проекта "Сила Сибири — 2" в настоящее время оценивается в 10-15 миллиардов долларов."Газодобывающая инфраструктура Ямала и Гыдана для сохранения функциональности требует постоянной эксплуатации. Создание спроса за счет "Силы Сибири — 2" позволит поддерживать скважины в тонусе", - рассказал в беседе с изданием член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Подписание сделки между Россией и Китаем по проекту "Сила Сибири - 2" снизит энергетические риски и укрепит позиции обеих стран на азиатском рынке. Москва и Пекин ждут гарантированных поставок газа на десятилетия, связанных с газопроводом, который соединит Восточную Сибирь с Китаем.

https://1prime.ru/20250509/gazoprovod-857422453.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, сила сибири 2