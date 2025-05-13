Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мощный импульс": Россия и Китай возобновляют стратегический проект - 13.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250513/energetika-857507843.html
"Мощный импульс": Россия и Китай возобновляют стратегический проект
"Мощный импульс": Россия и Китай возобновляют стратегический проект - 13.05.2025, ПРАЙМ
"Мощный импульс": Россия и Китай возобновляют стратегический проект
Реализация проекта трубопровода "Сила Сибири — 2", похоже, получит мощный импульс, говорится в материале агентства РИА Новости. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:40+0300
2025-05-13T08:40+0300
энергетика
россия
китай
сила сибири 2
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376833_0:10:3605:2038_1920x0_80_0_0_948d20c8467197313851306f67aef92b.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Реализация проекта трубопровода "Сила Сибири — 2", похоже, получит мощный импульс, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, президент России и председатель КНР поручили ускорить реализацию энергетического проекта. Кроме того, вице-премьер Александр Новак сообщил о возобновлении проекта газопровода "Сила Сибири - 2" и его влиянии на энергетическую интеграцию между Россией и Китаем.Пекин планирует увеличить закупки топлива у надежных партнеров, включая Россию. Соглашение о поставках газа через газопровод "Сила Сибири - 2" было подписано, но проект с магистральным газопроводом "Союз Восток" был приостановлен. Возникли споры по маршруту из-за амбиций Казахстана, который настаивает на увеличении экспорта газа в Китай.В издании также отметили, что реализация проекта "Сила Сибири — 2" в настоящее время оценивается в 10-15 миллиардов долларов."Газодобывающая инфраструктура Ямала и Гыдана для сохранения функциональности требует постоянной эксплуатации. Создание спроса за счет "Силы Сибири — 2" позволит поддерживать скважины в тонусе", - рассказал в беседе с изданием член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Подписание сделки между Россией и Китаем по проекту "Сила Сибири - 2" снизит энергетические риски и укрепит позиции обеих стран на азиатском рынке. Москва и Пекин ждут гарантированных поставок газа на десятилетия, связанных с газопроводом, который соединит Восточную Сибирь с Китаем.
https://1prime.ru/20250509/gazoprovod-857422453.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/17/852376833_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_21a6bfd8a00b49811d8d55d6d0dfc00b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, китай, сила сибири 2
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Сила Сибири 2
08:40 13.05.2025
 
"Мощный импульс": Россия и Китай возобновляют стратегический проект

РИА Новости: "Сила Сибири — 2" упрочит энергетическую интеграцию России с КНР

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Реализация проекта трубопровода "Сила Сибири — 2", похоже, получит мощный импульс, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, президент России и председатель КНР поручили ускорить реализацию энергетического проекта. Кроме того, вице-премьер Александр Новак сообщил о возобновлении проекта газопровода "Сила Сибири - 2" и его влиянии на энергетическую интеграцию между Россией и Китаем.
Пекин планирует увеличить закупки топлива у надежных партнеров, включая Россию. Соглашение о поставках газа через газопровод "Сила Сибири - 2" было подписано, но проект с магистральным газопроводом "Союз Восток" был приостановлен. Возникли споры по маршруту из-за амбиций Казахстана, который настаивает на увеличении экспорта газа в Китай.
В издании также отметили, что реализация проекта "Сила Сибири — 2" в настоящее время оценивается в 10-15 миллиардов долларов.
"Газодобывающая инфраструктура Ямала и Гыдана для сохранения функциональности требует постоянной эксплуатации. Создание спроса за счет "Силы Сибири — 2" позволит поддерживать скважины в тонусе", - рассказал в беседе с изданием член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.
Подписание сделки между Россией и Китаем по проекту "Сила Сибири - 2" снизит энергетические риски и укрепит позиции обеих стран на азиатском рынке. Москва и Пекин ждут гарантированных поставок газа на десятилетия, связанных с газопроводом, который соединит Восточную Сибирь с Китаем.
Газопровод «Сила Сибири» - ПРАЙМ, 1920, 09.05.2025
Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2"
9 мая, 12:20
 
ЭнергетикаРОССИЯКИТАЙСила Сибири 2
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала