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"Мощный импульс": Россия и Китай возобновляют стратегический проект
"Мощный импульс": Россия и Китай возобновляют стратегический проект - 13.05.2025, ПРАЙМ
"Мощный импульс": Россия и Китай возобновляют стратегический проект
Реализация проекта трубопровода "Сила Сибири — 2", похоже, получит мощный импульс, говорится в материале агентства РИА Новости. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:40+0300
2025-05-13T08:40+0300
2025-05-13T08:40+0300
энергетика
россия
китай
сила сибири 2
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Реализация проекта трубопровода "Сила Сибири — 2", похоже, получит мощный импульс, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, президент России и председатель КНР поручили ускорить реализацию энергетического проекта. Кроме того, вице-премьер Александр Новак сообщил о возобновлении проекта газопровода "Сила Сибири - 2" и его влиянии на энергетическую интеграцию между Россией и Китаем.Пекин планирует увеличить закупки топлива у надежных партнеров, включая Россию. Соглашение о поставках газа через газопровод "Сила Сибири - 2" было подписано, но проект с магистральным газопроводом "Союз Восток" был приостановлен. Возникли споры по маршруту из-за амбиций Казахстана, который настаивает на увеличении экспорта газа в Китай.В издании также отметили, что реализация проекта "Сила Сибири — 2" в настоящее время оценивается в 10-15 миллиардов долларов."Газодобывающая инфраструктура Ямала и Гыдана для сохранения функциональности требует постоянной эксплуатации. Создание спроса за счет "Силы Сибири — 2" позволит поддерживать скважины в тонусе", - рассказал в беседе с изданием член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.Подписание сделки между Россией и Китаем по проекту "Сила Сибири - 2" снизит энергетические риски и укрепит позиции обеих стран на азиатском рынке. Москва и Пекин ждут гарантированных поставок газа на десятилетия, связанных с газопроводом, который соединит Восточную Сибирь с Китаем.
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россия, китай, сила сибири 2
Энергетика, РОССИЯ, КИТАЙ, Сила Сибири 2
"Мощный импульс": Россия и Китай возобновляют стратегический проект
РИА Новости: "Сила Сибири — 2" упрочит энергетическую интеграцию России с КНР
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ.
Реализация проекта трубопровода "Сила Сибири — 2", похоже, получит мощный импульс, говорится
в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, президент России и председатель КНР поручили ускорить реализацию энергетического проекта. Кроме того, вице-премьер Александр Новак сообщил о возобновлении проекта газопровода "Сила Сибири - 2" и его влиянии на энергетическую интеграцию между Россией и Китаем.
Пекин планирует увеличить закупки топлива у надежных партнеров, включая Россию. Соглашение о поставках газа через газопровод "Сила Сибири - 2" было подписано, но проект с магистральным газопроводом "Союз Восток" был приостановлен. Возникли споры по маршруту из-за амбиций Казахстана, который настаивает на увеличении экспорта газа в Китай.
В издании также отметили, что реализация проекта "Сила Сибири — 2" в настоящее время оценивается в 10-15 миллиардов долларов.
"Газодобывающая инфраструктура Ямала и Гыдана для сохранения функциональности требует постоянной эксплуатации. Создание спроса за счет "Силы Сибири — 2" позволит поддерживать скважины в тонусе", - рассказал в беседе с изданием член экспертного совета при Российском газовом обществе Павел Марышев.
Подписание сделки между Россией и Китаем по проекту "Сила Сибири - 2" снизит энергетические риски и укрепит позиции обеих стран на азиатском рынке. Москва и Пекин ждут гарантированных поставок газа на десятилетия, связанных с газопроводом, который соединит Восточную Сибирь с Китаем.
Новак подтвердил подвижки в переговорах о проекте "Сила Сибири 2"