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Eni начала добычу газа на месторождении в Индонезии
Eni начала добычу газа на месторождении в Индонезии - 13.05.2025, ПРАЙМ
Eni начала добычу газа на месторождении в Индонезии
Итальянская энергетическая компания Eni начала добычу газа на месторождении в Индонезии, говорится в пресс-релизе компании. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:59+0300
2025-05-13T18:59+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni начала добычу газа на месторождении в Индонезии, говорится в пресс-релизе компании. "Eni начала добычу газа на месторождении Merakes East, расположенному в бассейне Кутей на шельфе Индонезии", - говорится в сообщении. Merakes East расположено на глубине 1 600 метров, примерно в 10 километрах к востоку от месторождения Merakes. Отмечается, что на него будет приходиться до 100 миллионов кубических футов газа в сутки, или около 18 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки добычи газа Eni. Итальянская компания ранее объявила о переговорах с малазийской компанией Petronas о создании совместного предприятия для управления отдельными активами в сфере разведки и добычи в Индонезии и Малайзии. Eni - энергетическая компания, работающая в 64 странах, со штатом в более чем в 31 тысячу человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии. Компания ведет операции в Индонезии с 2001 года.
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газ, индонезия, eni, италия
Энергетика, Газ, ИНДОНЕЗИЯ, Eni, ИТАЛИЯ
Eni начала добычу газа на месторождении в Индонезии
Итальянская Eni начала добычу газа на месторождении в Индонезии
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Итальянская энергетическая компания Eni начала добычу газа на месторождении в Индонезии, говорится в пресс-релизе компании.
"Eni начала добычу газа на месторождении Merakes East, расположенному в бассейне Кутей на шельфе Индонезии", - говорится в сообщении.
Merakes East расположено на глубине 1 600 метров, примерно в 10 километрах к востоку от месторождения Merakes. Отмечается, что на него будет приходиться до 100 миллионов кубических футов газа в сутки, или около 18 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в сутки добычи газа Eni.
Итальянская компания ранее объявила о переговорах с малазийской компанией Petronas о создании совместного предприятия для управления отдельными активами в сфере разведки и добычи в Индонезии и Малайзии.
Eni - энергетическая компания, работающая в 64 странах, со штатом в более чем в 31 тысячу человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии. Компания ведет операции в Индонезии с 2001 года.
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