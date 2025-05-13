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СМИ: Эстония перенаправит €200 миллионов на наращивание своей обороны
СМИ: Эстония перенаправит €200 миллионов на наращивание своей обороны - 13.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Эстония перенаправит €200 миллионов на наращивание своей обороны
Эстония перенаправит 200 миллионов евро из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны, сообщает телерадиокомпания ERR. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:43+0300
2025-05-13T10:43+0300
2025-05-13T10:43+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Эстония перенаправит 200 миллионов евро из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны, сообщает телерадиокомпания ERR. "Правительство одобрило решение о перенаправлении 200 миллионов евро из неиспользуемых в других отраслях фондов ЕС на оборону в предстоящие годы", - говорится в сообщении телерадиокомпании. Как заявил ERR глава департамента национальной обороны министерства обороны Эстонии Оливер Туур, средства из так называемых фондов сплочения ЕС скорее всего будут перенаправлены в том числе на строительство оборонной инфраструктуры и военных учебных центров. По его словам, минобороны представит эти предложения правительству, которое к концу мая примет окончательное решение об использовании средств. Власти также могут направить средства на строительство парка оборонной промышленности в уезде Пярну на юге страны, заявил Туур. Компании, которые займутся производством на территории парка, будут выбраны в августе, сам комплекс должен начать функционировать в 2027 году, отмечает ERR. Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Евросоюза свой план ReArm Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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мировая экономика, эстония, европа, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Мировая экономика, ЭСТОНИЯ, ЕВРОПА, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
СМИ: Эстония перенаправит €200 миллионов на наращивание своей обороны
ERR: Эстония перенаправит €200 миллионов из незадействованных фондов ЕС на свою оборону
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Эстония перенаправит 200 миллионов евро из незадействованных фондов Евросоюза на наращивание национальной обороны, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Правительство одобрило решение о перенаправлении 200 миллионов евро из неиспользуемых в других отраслях фондов ЕС на оборону в предстоящие годы", - говорится в сообщении телерадиокомпании.
Как заявил ERR глава департамента национальной обороны министерства обороны Эстонии Оливер Туур, средства из так называемых фондов сплочения ЕС скорее всего будут перенаправлены в том числе на строительство оборонной инфраструктуры и военных учебных центров. По его словам, минобороны представит эти предложения правительству, которое к концу мая примет окончательное решение об использовании средств.
Власти также могут направить средства на строительство парка оборонной промышленности в уезде Пярну на юге страны, заявил Туур. Компании, которые займутся производством на территории парка, будут выбраны в августе, сам комплекс должен начать функционировать в 2027 году, отмечает ERR.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила лидерам стран Евросоюза свой план ReArm Europe, который направлен на то, чтобы мобилизовать за четыре года порядка 800 миллиардов евро на наращивание оборонных расходов и оборонного производства в Европе. Большую часть средств предлагается привлекать из бюджетов европейских государств. Еврокомиссия при этом предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов.
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