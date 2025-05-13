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Евро дорожает к доллару перед выходом доклада по экономике Германии
Евро дорожает к доллару перед выходом доклада по экономике Германии - 13.05.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару перед выходом доклада по экономике Германии
Стоимость евро к доллару растет во вторник утром перед выходом доклада Центра исследований экономики Европы о доверии инвесторов к экономике Германии,... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:11+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет во вторник утром перед выходом доклада Центра исследований экономики Европы о доверии инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1116 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1088 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 147,72 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,27%, до 101,54 пункта. Позднее во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует доклад о доверии инвесторов к экономике Германии. Аналитики ожидают, что в мае индекс доверия вырос сразу до 13,7 пункта с уровня апреля в минус 14 пунктов. Кроме того, в этот же день министерство труда США обнародует данные по потребительским ценам в стране. Прогнозируется, что годовая инфляция в США по итогам апреля осталась на уровне предыдущего месяца в 2,4%.
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рынок, сша, германия
Экономика, Рынок, США, ГЕРМАНИЯ
Евро дорожает к доллару перед выходом доклада по экономике Германии
Курс евро к доллару растет перед выходом доклада Центра исследований экономики Европы
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару растет во вторник утром перед выходом доклада Центра исследований экономики Европы о доверии инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.58 мск курс евро к доллару рос до 1,1116 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1088 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 147,72 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,27%, до 101,54 пункта.
Позднее во вторник Центр исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW) опубликует доклад о доверии инвесторов к экономике Германии. Аналитики ожидают, что в мае индекс доверия вырос сразу до 13,7 пункта с уровня апреля в минус 14 пунктов.
Кроме того, в этот же день министерство труда США обнародует данные по потребительским ценам в стране. Прогнозируется, что годовая инфляция в США по итогам апреля осталась на уровне предыдущего месяца в 2,4%.
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