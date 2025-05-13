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Евро дорожает к доллару на новостях из Германии - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/evro--857518401.html
Евро дорожает к доллару на новостях из Германии
Евро дорожает к доллару на новостях из Германии - 13.05.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару на новостях из Германии
Стоимость евро к доллару во вторник днем поднимается после публикации данных о росте индекса доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:43+0300
2025-05-13T12:43+0300
экономика
рынок
торги
германия
сша
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару во вторник днем поднимается после публикации данных о росте индекса доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.38 мск курс евро к доллару растёт до 1,1111 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1088 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 147,90 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,25%, до 101,56 пункта. По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае поднялся до 25,2 пункта с минус 14 пунктов в апреле, прогноз составлял 13,7 пункта. Позднее во вторник будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране осталась на уровне в 2,4%, как и месяцем ранее.
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германия
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рынок, торги, германия, сша
Экономика, Рынок, Торги, ГЕРМАНИЯ, США
12:43 13.05.2025
 
Евро дорожает к доллару на новостях из Германии

Евро дорожает к доллару на данных о росте индекса доверия инвесторов к экономике Германии

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару во вторник днем поднимается после публикации данных о росте индекса доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.38 мск курс евро к доллару растёт до 1,1111 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1088 доллара за евро.
Курс доллара к иене в то же время снижается до 147,90 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,25%, до 101,56 пункта.
По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае поднялся до 25,2 пункта с минус 14 пунктов в апреле, прогноз составлял 13,7 пункта.
Позднее во вторник будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране осталась на уровне в 2,4%, как и месяцем ранее.
%Банкноты и монеты евро - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Евро дорожает к доллару перед выходом доклада по экономике Германии
08:11
 
ЭкономикаРынокТоргиГЕРМАНИЯСША
 
 
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