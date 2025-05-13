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Евро дорожает к доллару на новостях из Германии

Евро дорожает к доллару на новостях из Германии - 13.05.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару на новостях из Германии

Стоимость евро к доллару во вторник днем поднимается после публикации данных о росте индекса доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T12:43+0300

2025-05-13T12:43+0300

2025-05-13T12:43+0300

экономика

рынок

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германия

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару во вторник днем поднимается после публикации данных о росте индекса доверия инвесторов к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.38 мск курс евро к доллару растёт до 1,1111 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1088 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время снижается до 147,90 иены с уровня предыдущего закрытия в 148,45 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,25%, до 101,56 пункта. По данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае поднялся до 25,2 пункта с минус 14 пунктов в апреле, прогноз составлял 13,7 пункта. Позднее во вторник будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики прогнозируют, что годовая инфляция в стране осталась на уровне в 2,4%, как и месяцем ранее.

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рынок, торги, германия, сша