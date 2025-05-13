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Биржи Европы в основном выросли

Биржи Европы в основном выросли - 13.05.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы в основном выросли

Основные фондовые индексы Европы завершили вторник преимущественно в плюсе после публикации макростатистики по Германии и Великобритании, свидетельствуют данные | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T19:44+0300

2025-05-13T19:44+0300

2025-05-13T19:44+0300

экономика

германия

великобритания

dax

рынок

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили вторник преимущественно в плюсе после публикации макростатистики по Германии и Великобритании, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,02% - до 8 602,92 пункта, французский CAC 40 увеличился на 0,3% - до 7 873,83 пункта, немецкий DAX - на 0,31%, до 23 638,56 пункта. Согласно данным Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае поднялся до 25,2 пункта с минус 14 пунктов в апреле. Аналитики прогнозировали значение на уровне 13,7 пункта. Кроме того, безработица в Великобритании в январе-марте ожидаемо выросла до 4,5% с 4,4% в декабре-феврале. В среду будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии за прошедший месяц. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране замедлилась до 2,1% с 2,2% в марте.

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германия

великобритания

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германия, великобритания, dax, рынок