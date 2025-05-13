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ЕС существенно увеличил импорт сельскохозяйственной продукции
ЕС существенно увеличил импорт сельскохозяйственной продукции - 13.05.2025, ПРАЙМ
ЕС существенно увеличил импорт сельскохозяйственной продукции
Импорт сельскохозяйственной продукции в ЕС в прошлом году поднялся на 6,7% по отношению к 2023 году, до 194,9 миллиарда евро, а экспорт - вырос на 2,8%, до... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:41+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Импорт сельскохозяйственной продукции в ЕС в прошлом году поднялся на 6,7% по отношению к 2023 году, до 194,9 миллиарда евро, а экспорт - вырос на 2,8%, до 234,1 миллиарда, сообщило европейское статистическое агентство Евростат. "В 2024 году ЕС экспортировал сельскохозяйственной продукции на 234,1 миллиарда евро, а импортировал на 194,9 миллиарда евро, обеспечив профицит в 39,2 миллиарда евро. По сравнению с 2023 годом экспорт и импорт увеличились на 2,8% и 6,7% в годовом исчислении соответственно", - говорится в релизе. Крупнейшими экспортерами сельскохозяйственной продукции в ЕС стали Бразилия (с долей в 8,8% от его импорта), Великобритания (8,5%) и Украина (6,7%), а также США (6,1%) и Китай (5,1%), сообщает Евростат. На долю Великобритании в отчетном году пришлось 23% экспорта сельскохозяйственной продукции ЕС, 12,8% - на США, 5,4% - на Швейцарию, четвертое и пятое место по доле экспорта заняли Китай (5,3%) и Япония (3,6%), сообщается в статистике. А в период с 2014 по 2024 год торговля сельхозпродукцией ЕС выросла на 59%, при этом экспорт поднялся на 58%, а импорт - на 60,2%, что эквивалентно среднегодовому росту экспорта на 4,7% и импорта - на 4,8%, сообщает агентство.
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Экономика, США, КИТАЙ, ЕС, Евростат
ЕС существенно увеличил импорт сельскохозяйственной продукции
Евростат: импорт сельхозпродукции в ЕС в 2024 году вырос до 195 миллиардов евро
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Импорт сельскохозяйственной продукции в ЕС в прошлом году поднялся на 6,7% по отношению к 2023 году, до 194,9 миллиарда евро, а экспорт - вырос на 2,8%, до 234,1 миллиарда, сообщило европейское статистическое агентство Евростат.
"В 2024 году ЕС экспортировал сельскохозяйственной продукции на 234,1 миллиарда евро, а импортировал на 194,9 миллиарда евро, обеспечив профицит в 39,2 миллиарда евро. По сравнению с 2023 годом экспорт и импорт увеличились на 2,8% и 6,7% в годовом исчислении соответственно", - говорится в релизе.
Крупнейшими экспортерами сельскохозяйственной продукции в ЕС стали Бразилия (с долей в 8,8% от его импорта), Великобритания (8,5%) и Украина (6,7%), а также США (6,1%) и Китай (5,1%), сообщает Евростат.
На долю Великобритании в отчетном году пришлось 23% экспорта сельскохозяйственной продукции ЕС, 12,8% - на США, 5,4% - на Швейцарию, четвертое и пятое место по доле экспорта заняли Китай (5,3%) и Япония (3,6%), сообщается в статистике.
А в период с 2014 по 2024 год торговля сельхозпродукцией ЕС выросла на 59%, при этом экспорт поднялся на 58%, а импорт - на 60,2%, что эквивалентно среднегодовому росту экспорта на 4,7% и импорта - на 4,8%, сообщает агентство.
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