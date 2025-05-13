https://1prime.ru/20250513/evrostat-857519619.html

Продажи пестицидов в ЕС упали до минимума за 13 лет

Продажи пестицидов в ЕС упали до минимума за 13 лет - 13.05.2025, ПРАЙМ

Продажи пестицидов в ЕС упали до минимума за 13 лет

Продажи пестицидов в Евросоюзе в 2023 году рухнули до минимума за 13 лет из-за роста цен на них и проблем в местной экономике, следует из опубликованных во... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T13:02+0300

2025-05-13T13:02+0300

2025-05-13T13:02+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Продажи пестицидов в Евросоюзе в 2023 году рухнули до минимума за 13 лет из-за роста цен на них и проблем в местной экономике, следует из опубликованных во вторник данных Евростата. "В 2023 году в ЕС было продано около 292 000 тонн пестицидов, что является самым низким показателем с начала сбора данных в 2011 году", - пишет статслужба. Там отметили, что спрос на пестициды в объединении стал резко снижаться в 2022 году: тогда он сократился почти на 10%, а в 2023 году - еще на 9%. При этом в 2023 году продажи были сильно ниже среднего значения за 2017-2021 год, которое составляет 343 тысячи тонн. Такой спад Евростат объясняет ростом стоимости пестицидов на фоне конфликта на Украине, замедлением местной экономики в 2023 году, а также "агрометеорологическими и экономическими условиями". Крупнейшим продавцом этих химикатов в позапрошлом году была Франция, при этом она столкнулась с падением продаж на 4% - до 65,4 тысячи тонн. Остальные основные поставщики пестицидов на местный рынок также зафиксировали спад: Испания - на 6%, до 52,9 тысячи тонн, Германия - на 16%, до 40,5 тысячи, Италия - на 11%, до 39,6 тысячи, а Польша - на 10%, до 20 тысяч тонн.

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