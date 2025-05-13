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Индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно вырос

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно вырос - 13.05.2025, ПРАЙМ

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно вырос

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае поднялся до 25,2 пункта с минус 14 пунктов в апреле, следует из доклада Центра исследований экономики... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T12:23+0300

2025-05-13T12:23+0300

2025-05-13T12:23+0300

экономика

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае поднялся до 25,2 пункта с минус 14 пунктов в апреле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только до 13,7 пункта. Индекс текущих экономических условий в Германии при этом снизился до минус 82 пунктов с минус 81,2 пункта ранее. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 77 пунктов. Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, вырос до 11,6 пункта с минус 18,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в минус 3,5 пункта. Индекс оценки экономической ситуации еврозоны вырос до минус 42,4 пункта с минус 50,9 пункта. "Ожидания растут. Индикатор ZEW отмечает значительное улучшение ситуации в мае 2025 года и компенсирует часть потерь, наблюдавшихся в апрельском исследовании", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach). Он отмечает, что с приходом нового правительства, некоторым прогрессом в спорах о пошлинах и стабилизацией уровня инфляции оптимизм усилился.

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мировая экономика, финансы, германия