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Индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно вырос
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно вырос - 13.05.2025, ПРАЙМ
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно вырос
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае поднялся до 25,2 пункта с минус 14 пунктов в апреле, следует из доклада Центра исследований экономики... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:23+0300
2025-05-13T12:23+0300
2025-05-13T12:23+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае поднялся до 25,2 пункта с минус 14 пунктов в апреле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW). Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только до 13,7 пункта. Индекс текущих экономических условий в Германии при этом снизился до минус 82 пунктов с минус 81,2 пункта ранее. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 77 пунктов. Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, вырос до 11,6 пункта с минус 18,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в минус 3,5 пункта. Индекс оценки экономической ситуации еврозоны вырос до минус 42,4 пункта с минус 50,9 пункта. "Ожидания растут. Индикатор ZEW отмечает значительное улучшение ситуации в мае 2025 года и компенсирует часть потерь, наблюдавшихся в апрельском исследовании", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach). Он отмечает, что с приходом нового правительства, некоторым прогрессом в спорах о пошлинах и стабилизацией уровня инфляции оптимизм усилился.
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мировая экономика, финансы, германия
Экономика, Мировая экономика, Финансы, ГЕРМАНИЯ
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии неожиданно вырос
EW: индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае вырос до 25,2 пункта
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае поднялся до 25,2 пункта с минус 14 пунктов в апреле, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя только до 13,7 пункта.
Индекс текущих экономических условий в Германии при этом снизился до минус 82 пунктов с минус 81,2 пункта ранее. Аналитики прогнозировали, что показатель составит минус 77 пунктов.
Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, вырос до 11,6 пункта с минус 18,5 пункта месяцем ранее при прогнозе в минус 3,5 пункта. Индекс оценки экономической ситуации еврозоны вырос до минус 42,4 пункта с минус 50,9 пункта.
"Ожидания растут. Индикатор ZEW отмечает значительное улучшение ситуации в мае 2025 года и компенсирует часть потерь, наблюдавшихся в апрельском исследовании", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach). Он отмечает, что с приходом нового правительства, некоторым прогрессом в спорах о пошлинах и стабилизацией уровня инфляции оптимизм усилился.
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии упал до минимума с 2023 года