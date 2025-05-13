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ФАС проверит цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно важных

ФАС проверит цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно важных - 13.05.2025, ПРАЙМ

ФАС проверит цены на лекарства, не входящие в перечень жизненно важных

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит одной из своих основных задач проверить цены на лекарственные препараты, не входящие в список жизненно... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T12:44+0300

2025-05-13T12:44+0300

2025-05-13T12:44+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России видит одной из своих основных задач проверить цены на лекарственные препараты, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) - из-за этого фармкомпании столкнутся с вниманием и расследованиями со стороны ведомства, рассказал заместитель руководителя ФАС Тимофей Нижегородцев. "Первый большой и крупный вопрос - это цены на лекарственные препараты, не находящиеся в перечне ЖНВЛП. Если с ЖНВЛП все более-менее ясно, то в лекарственных препаратах, не входящих в перечень ЖНВЛП, такой ясности нет. И там мы видим различные ценовые поведения, которые вызывают большую озабоченность... Многие компании, возможно, столкнутся сейчас с нашими вниманием и с нашими расследованиями. И, может быть, это охладит от перегрева рынок лекарственных препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП. И мы это видим сейчас в одной из наших основных задач", - сказал Нижегородцев во время выступления на 32-м фармацевтическом форуме имени Н. А. Семашко. По словам замглавы ФАС, цены на такие препараты "раздуваются" - в том числе из-за того, что некоторые компании пытаются перекрестным субсидированием переложить в лекарственные препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, затраты на маркетинг и другое. "У нас есть план, он даже сейчас уже реализуется. Вы знаете, у нас было дело в отношении компании КРКА. Сейчас мы выиграли первую инстанцию, скоро будет вторая. Мы надеемся, что мы тоже выиграем, у нас в этом смысле есть высокая уверенность. И после этого мы вот эту модель расследования положим в основу и будем подверстывать весь рынок лекарственных препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП, через вот эту вот призму. Поэтому прошу компании, которые производят лекарственные препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, изучить эту практику", - добавил Нижегородцев.

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россия, фас рф, лекарства