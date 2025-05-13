https://1prime.ru/20250513/ft-857506977.html

СМИ узнали о планах ЕС продлить санкции против России в обход вето Венгрии

СМИ узнали о планах ЕС продлить санкции против России в обход вето Венгрии - 13.05.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали о планах ЕС продлить санкции против России в обход вето Венгрии

Евросоюз рассматривает введение мер контроля над движением капитала и торговых пошлин в отношении России в качестве способа продления антироссийских санкций в... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T08:27+0300

2025-05-13T08:27+0300

2025-05-13T08:27+0300

экономика

россия

запад

венгрия

кая каллас

ес

politico

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/66/841256674_0:65:2400:1415_1920x0_80_0_0_420b6b62b084651188d74c3096a53f19.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает введение мер контроля над движением капитала и торговых пошлин в отношении России в качестве способа продления антироссийских санкций в обход вето Венгрии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с обсуждениями. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии. "Брюссель готовится использовать меры контроля над движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, наложенных на Москву", - сообщает издание. Газета отмечает, что меры контроля за движением капитала призваны предотвратить поток наличных средств в Россию. По данным источников, рассматриваемые Еврокомиссией меры также могут затронуть около 200 миллиардов евро замороженных валютных резервов РФ. Как отмечает газета, для продления антироссийских санкций в обход венгерского вето потребуется большинство голосов стран-членов блока. По словам одного из источников, в Брюсселе сосредоточены на "плане А", однако другие варианты также обсуждаются. В конце апреля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит план "Б" по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров по Украине. Каллас указала, что "план Б" учитывает возможность блокировки Венгрией продления санкционного режима ЕС против России в июле. После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857500913.html

запад

венгрия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, запад, венгрия, кая каллас, ес, politico