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СМИ узнали о планах ЕС продлить санкции против России в обход вето Венгрии - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СМИ узнали о планах ЕС продлить санкции против России в обход вето Венгрии
СМИ узнали о планах ЕС продлить санкции против России в обход вето Венгрии - 13.05.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали о планах ЕС продлить санкции против России в обход вето Венгрии
Евросоюз рассматривает введение мер контроля над движением капитала и торговых пошлин в отношении России в качестве способа продления антироссийских санкций в... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:27+0300
2025-05-13T08:27+0300
экономика
россия
запад
венгрия
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает введение мер контроля над движением капитала и торговых пошлин в отношении России в качестве способа продления антироссийских санкций в обход вето Венгрии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с обсуждениями. Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии. "Брюссель готовится использовать меры контроля над движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, наложенных на Москву", - сообщает издание. Газета отмечает, что меры контроля за движением капитала призваны предотвратить поток наличных средств в Россию. По данным источников, рассматриваемые Еврокомиссией меры также могут затронуть около 200 миллиардов евро замороженных валютных резервов РФ. Как отмечает газета, для продления антироссийских санкций в обход венгерского вето потребуется большинство голосов стран-членов блока. По словам одного из источников, в Брюсселе сосредоточены на "плане А", однако другие варианты также обсуждаются. В конце апреля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит план "Б" по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров по Украине. Каллас указала, что "план Б" учитывает возможность блокировки Венгрией продления санкционного режима ЕС против России в июле. После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
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россия, запад, венгрия, кая каллас, ес, politico
Экономика, РОССИЯ, ЗАПАД, ВЕНГРИЯ, Кая Каллас, ЕС, Politico
08:27 13.05.2025
 
СМИ узнали о планах ЕС продлить санкции против России в обход вето Венгрии

FT: ЕС готовит меры контроля для продления санкций против России в обход Венгрии

© Unsplash/Markus SpiskeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© Unsplash/Markus Spiske
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Евросоюз рассматривает введение мер контроля над движением капитала и торговых пошлин в отношении России в качестве способа продления антироссийских санкций в обход вето Венгрии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на пять источников, знакомых с обсуждениями.
Ранее издание Politico со ссылкой на неназванных дипломатов сообщало, что ряд стран ЕС разрабатывают способ принять санкции против России без одобрения со стороны Венгрии.
"Брюссель готовится использовать меры контроля над движением капитала и пошлины против России в случае, если Венгрия заблокирует продление экономических санкций ЕС, наложенных на Москву", - сообщает издание.
Газета отмечает, что меры контроля за движением капитала призваны предотвратить поток наличных средств в Россию.
По данным источников, рассматриваемые Еврокомиссией меры также могут затронуть около 200 миллиардов евро замороженных валютных резервов РФ.
Как отмечает газета, для продления антироссийских санкций в обход венгерского вето потребуется большинство голосов стран-членов блока. По словам одного из источников, в Брюсселе сосредоточены на "плане А", однако другие варианты также обсуждаются.
В конце апреля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз готовит план "Б" по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров по Украине. Каллас указала, что "план Б" учитывает возможность блокировки Венгрией продления санкционного режима ЕС против России в июле.
После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
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ЭкономикаРОССИЯЗАПАДВЕНГРИЯКая КалласЕСPolitico
 
 
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