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США импортировали фармпродуктов на рекордные 53 миллиарда долларов
США импортировали фармпродуктов на рекордные 53 миллиарда долларов - 13.05.2025, ПРАЙМ
США импортировали фармпродуктов на рекордные 53 миллиарда долларов
США в марте 2025 года импортировали фармпродуктов на рекордные 53 миллиарда долларов с 2002 года на фоне опасений компаний по поводу возможного введения... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T09:47+0300
2025-05-13T09:47+0300
2025-05-13T09:47+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. США в марте 2025 года импортировали фармпродуктов на рекордные 53 миллиарда долларов с 2002 года на фоне опасений компаний по поводу возможного введения американским президентом Дональдом Трампом повышенных пошлин на импорт в фармацевтической отрасли, сообщает газета Financial Times. Фармацевтическая продукция на данный момент не затронута новыми американскими пошлинами, однако Трамп предупредил, что планирует распространить их на фарминдустрию. По заявлениям администрации, ставка может составить от 25% и выше. "В марте США импортировали продукции, используемой в производстве фармацевтических препаратов и медицинской промышленности, на рекордные 53 миллиарда долларов, так как компании стремятся нарастить запасы на случай, если Дональд Трамп наложит на отрасль пошлины", - сообщает газета со ссылкой на данные Бюро переписи населения США, основного статистического органа страны. По данным Financial Times, показатель является рекордным с момента начала ведения учета импорта подобной продукции Бюро переписи населения в 2002 году. При этом отмечается, что импорт фармпродуктов в США увеличился вдвое с февраля 2025 года и на 160 процентов с марта 2024 года. Кроме того, Ирландия импортировала в марте текущего года фармпродукции на сумму 28 миллиардов долларов, в том время как за аналогичный период прошлого года импорт составил лишь 5,5 миллиарда, сообщает газета. По информации издания, такой прирост также связан с опасениями о возможном введении со стороны США зеркальных пошлин на медикаменты. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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бизнес, сша, фармацевтика
Экономика, Бизнес, США, Фармацевтика
США импортировали фармпродуктов на рекордные 53 миллиарда долларов
FT: США в марте импортировали фармпродуктов на рекордные 53 миллиарда долларов
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. США в марте 2025 года импортировали фармпродуктов на рекордные 53 миллиарда долларов с 2002 года на фоне опасений компаний по поводу возможного введения американским президентом Дональдом Трампом повышенных пошлин на импорт в фармацевтической отрасли, сообщает газета Financial Times.
Фармацевтическая продукция на данный момент не затронута новыми американскими пошлинами, однако Трамп предупредил, что планирует распространить их на фарминдустрию. По заявлениям администрации, ставка может составить от 25% и выше.
"В марте США импортировали продукции, используемой в производстве фармацевтических препаратов и медицинской промышленности, на рекордные 53 миллиарда долларов, так как компании стремятся нарастить запасы на случай, если Дональд Трамп наложит на отрасль пошлины", - сообщает газета со ссылкой на данные Бюро переписи населения США, основного статистического органа страны.
По данным Financial Times, показатель является рекордным с момента начала ведения учета импорта подобной продукции Бюро переписи населения в 2002 году. При этом отмечается, что импорт фармпродуктов в США увеличился вдвое с февраля 2025 года и на 160 процентов с марта 2024 года.
Кроме того, Ирландия импортировала в марте текущего года фармпродукции на сумму 28 миллиардов долларов, в том время как за аналогичный период прошлого года импорт составил лишь 5,5 миллиарда, сообщает газета. По информации издания, такой прирост также связан с опасениями о возможном введении со стороны США зеркальных пошлин на медикаменты.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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