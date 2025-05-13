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Профицит внешней торговли России в январе-марте сократился на 17,8%
Профицит внешней торговли России в январе-марте сократился на 17,8% - 13.05.2025, ПРАЙМ
Профицит внешней торговли России в январе-марте сократился на 17,8%
Профицит внешней торговли России в январе-марте 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8%, до 31,8 миллиарда долларов,... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T11:03+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-марте 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8%, до 31,8 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России. "По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-марте 2025 года составил 158 миллиардов долларов и по сравнению с январем-мартом 2024 года сократился на 4,2%, в том числе экспорт – 94,9 миллиарда долларов (снижение на 6,8%), импорт – 63,1 миллиарда долларов (рост на 0,1%)", - говорится в сообщении ведомства. За первые три месяца прошлого года экспорт из России составлял 101,8 миллиарда долларов, а импорт в Россию – 63,1 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился с 38,7 миллиарда долларов в первом квартале 2024 года до 31,8 миллиарда долларов за тот же период текущего года. "Основой российского экспорта в январе-марте 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 58,5%", - говорится в сообщении. В товарной структуре импорта в первом квартале наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары - он составил 48,5%. Основными торговыми партнерами России в январе-марте 2025 года были страны Азиатского региона, на которые пришлось 72,7% в общем объеме товарооборота. Оборот торговли с ними за указанный период снизился на 3% по сравнению с январем-мартом 2024 года. Доля Европейских стран в общем объеме товарооборота составила 19,2%, а объем торговли с ними снизился на 6,9%. Страны Американского континента заняли долю в общем объеме товарооборота в 4,1%, а снижение торговли с ними составило 8,8%. На страны Африки приходилось 3,9% в общем объеме товарооборота, за указанный период торговля с ними сократилась на 3,5%.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, АФРИКА, ФТС России
Профицит внешней торговли России в январе-марте сократился на 17,8%
ФТС: профицит внешней торговли России в январе-марте сократился на 17,8%
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Профицит внешней торговли России в январе-марте 2025 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,8%, до 31,8 миллиарда долларов, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
"По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот Российской Федерации в январе-марте 2025 года составил 158 миллиардов долларов и по сравнению с январем-мартом 2024 года сократился на 4,2%, в том числе экспорт – 94,9 миллиарда долларов (снижение на 6,8%), импорт – 63,1 миллиарда долларов (рост на 0,1%)", - говорится в сообщении ведомства.
За первые три месяца прошлого года экспорт из России составлял 101,8 миллиарда долларов, а импорт в Россию – 63,1 миллиарда долларов. Таким образом, профицит внешней торговли РФ снизился с 38,7 миллиарда долларов в первом квартале 2024 года до 31,8 миллиарда долларов за тот же период текущего года.
"Основой российского экспорта в январе-марте 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 58,5%", - говорится в сообщении.
В товарной структуре импорта в первом квартале наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары - он составил 48,5%.
Основными торговыми партнерами России в январе-марте 2025 года были страны Азиатского региона, на которые пришлось 72,7% в общем объеме товарооборота. Оборот торговли с ними за указанный период снизился на 3% по сравнению с январем-мартом 2024 года.
Доля Европейских стран в общем объеме товарооборота составила 19,2%, а объем торговли с ними снизился на 6,9%. Страны Американского континента заняли долю в общем объеме товарооборота в 4,1%, а снижение торговли с ними составило 8,8%. На страны Африки приходилось 3,9% в общем объеме товарооборота, за указанный период торговля с ними сократилась на 3,5%.
Профицит текущего счета платежного баланса России снизился