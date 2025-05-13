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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом данных по инфляции в США

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом данных по инфляции в США - 13.05.2025, ПРАЙМ

Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом данных по инфляции в США

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник в преддверии выхода статистики по потребительским ценам в США, свидетельствуют данные... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T15:06+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются во вторник в преддверии выхода статистики по потребительским ценам в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.57 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,59%, до 42 242 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 0,07%, до 20 935 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 5 854 пунктов. Позднее во вторник ожидается публикация данных по потребительским ценам в США. Аналитики ожидают, что годовая инфляция в стране по итогам апреля осталась на уровне предыдущего месяца в 2,4%. При этом аналитики UBS Global Wealth Management понизили рейтинг американских акций до "нейтрально" с "привлекательно", отметив, что соотношение риска и прибыли стало более сбалансированным после сильного отскока от минимума апреля. Акции американской Coinbase перед открытием основных торгов дорожают на 9% после новостей о том, что они будут включены в индекс S&P 500 с 19 мая взамен Discover Financial Services.

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рынок, торги, сша, ubs, coinbase, nasdaq composite