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В Госдуму внесут проект о допвыплатах медработникам и школьным учителям - 13.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдуму внесут проект о допвыплатах медработникам и школьным учителям
В Госдуму внесут проект о допвыплатах медработникам и школьным учителям - 13.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуму внесут проект о допвыплатах медработникам и школьным учителям
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить ежегодную выплату... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:32+0300
2025-05-13T10:32+0300
общество
сергей миронов
госдума
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник. "Законопроект, предусматривающий предоставление ежегодной выплаты налогоплательщикам, работникам культуры и искусства, научным и научно-педагогическим работникам, а также педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Миронов, выплату предлагается приравнять к 7% от уплаченного НДФЛ за год. Он отметил, что речь идёт о создании в регионах дополнительного инструмента для привлечения молодых специалистов в те отрасли, где сегодня больше всего не хватает специалистов: это, по его словам, наука, образование, медицина, фармацевтика. "Возьмите, например, медицину или школьное образование. По разным оценкам, в школах не хватает от 250 тысяч до 450 тысяч учителей. Дефицит врачей составляет почти 26,5 тысячи человек, нехватка среднего медицинского персонала – 58 тысяч человек. Такая ситуация возникла из-за низких зарплат и высочайшей нагрузки на медиков и учителей", - добавил политик.
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общество , сергей миронов, госдума
Общество , Сергей Миронов, Госдума
10:32 13.05.2025
 
В Госдуму внесут проект о допвыплатах медработникам и школьным учителям

В Госдуму внесут проект о ежегодной выплате медработникам и школьным учителям

Дума
Дума
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается предоставить ежегодную выплату работникам культуры и искусства, представителям российской науки, медработникам и школьным учителям, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавторами проекта стали лидер партии, депутат Госдумы Сергей Миронов и вице-спикер ГД Александр Бабаков. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы во вторник.
"Законопроект, предусматривающий предоставление ежегодной выплаты налогоплательщикам, работникам культуры и искусства, научным и научно-педагогическим работникам, а также педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Миронов, выплату предлагается приравнять к 7% от уплаченного НДФЛ за год.
Он отметил, что речь идёт о создании в регионах дополнительного инструмента для привлечения молодых специалистов в те отрасли, где сегодня больше всего не хватает специалистов: это, по его словам, наука, образование, медицина, фармацевтика.
"Возьмите, например, медицину или школьное образование. По разным оценкам, в школах не хватает от 250 тысяч до 450 тысяч учителей. Дефицит врачей составляет почти 26,5 тысячи человек, нехватка среднего медицинского персонала – 58 тысяч человек. Такая ситуация возникла из-за низких зарплат и высочайшей нагрузки на медиков и учителей", - добавил политик.
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ОбществоСергей МироновГосдума
 
 
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