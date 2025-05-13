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ГД отклонила проект о продаже алкоголя только по записи на "Госуслугах" - 13.05.2025, ПРАЙМ
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ГД отклонила проект о продаже алкоголя только по записи на "Госуслугах"
ГД отклонила проект о продаже алкоголя только по записи на "Госуслугах" - 13.05.2025, ПРАЙМ
ГД отклонила проект о продаже алкоголя только по записи на "Госуслугах"
Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только при наличии специальной записи о... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:42+0300
2025-05-13T16:43+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только при наличии специальной записи о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом на "Госуслугах". Данный законопроект был внесен на рассмотрение палата парламента депутатом Госдумы Андреем Свинцовым (ЛДПР). Правительство РФ также не поддержало данный законопроект, отметив, что из его содержания неясен механизм реализации указанного запрета, в частности, способы и порядок проверки или подтверждения записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости. По мнению кабмина, не представляется возможным также определить, каким образом положения законопроекта будут применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства. Кроме того, в правительстве отмечают, что предлагаемое изменение может спровоцировать лиц, не имеющих подтвержденной записи на "Госуслугах", приобретать и потреблять нелегальную алкогольную продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья. По мнению кабмина, реализация положений законопроекта приведет к дополнительной нагрузке на медицинские организации, осуществляющие оказание медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", поскольку проектируемое регулирование предусматривает обязанность фактически всего дееспособного населения страны пройти соответствующее консультирование.
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общество , бизнес, здоровье
Общество , Бизнес, Здоровье
16:42 13.05.2025 (обновлено: 16:43 13.05.2025)
 
ГД отклонила проект о продаже алкоголя только по записи на "Госуслугах"

ГД отклонила проект о праве продавать алкоголь только при наличии записи на "Госуслугах"

Дума
Дума
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании отклонила в первом чтении законопроект о праве продавать совершеннолетним алкоголь только при наличии специальной записи о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом на "Госуслугах".
Данный законопроект был внесен на рассмотрение палата парламента депутатом Госдумы Андреем Свинцовым (ЛДПР).
Правительство РФ также не поддержало данный законопроект, отметив, что из его содержания неясен механизм реализации указанного запрета, в частности, способы и порядок проверки или подтверждения записи на "Госуслугах" о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом, следует из копии проекта отзыва правительства, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению кабмина, не представляется возможным также определить, каким образом положения законопроекта будут применяться в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
Кроме того, в правительстве отмечают, что предлагаемое изменение может спровоцировать лиц, не имеющих подтвержденной записи на "Госуслугах", приобретать и потреблять нелегальную алкогольную продукцию, представляющую опасность для жизни и здоровья.
По мнению кабмина, реализация положений законопроекта приведет к дополнительной нагрузке на медицинские организации, осуществляющие оказание медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", поскольку проектируемое регулирование предусматривает обязанность фактически всего дееспособного населения страны пройти соответствующее консультирование.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
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13:36
 
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