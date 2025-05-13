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В Госдуму внесут проект о скидке водителям на оплату транспортного налога

В Госдуму внесут проект о скидке водителям на оплату транспортного налога - 13.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуму внесут проект о скидке водителям на оплату транспортного налога

Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается давать водителям скидку в 50% на оплату транспортного... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T17:05+0300

2025-05-13T17:05+0300

2025-05-13T17:05+0300

бизнес

россия

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается давать водителям скидку в 50% на оплату транспортного налога, если в течение года они не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона… предлагается предоставить гражданам право уплачивать транспортный налог в размере половины его суммы в отношении каждого транспортного средства, если в течение налогового периода (календарного года) они не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроект направлен на достижение целевых показателей Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018–2024 годы, утвержденной распоряжением правительства Российской Федерации. Отмечается, что введение меры по снижению налоговой нагрузки на граждан в виде уплаты половины размера транспортного налога при отсутствии правонарушений в области ПДД за календарный год будет мотивировать водителей быть более ответственными и осторожными на дорогах. По мнению авторов проекта, в случае принятия данной инициативы водители будут осознавать, что нарушения ПДД не только создают опасность для их жизни и здоровья, но также имеют практическое воздействие на их финансовое состояние.

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бизнес, россия