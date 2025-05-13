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Берлин ожидает итогов возможной встречи России и Украины, заявил МИД ФРГ - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Берлин ожидает итогов возможной встречи России и Украины, заявил МИД ФРГ
Берлин ожидает итогов возможной встречи России и Украины, заявил МИД ФРГ - 13.05.2025, ПРАЙМ
Берлин ожидает итогов возможной встречи России и Украины, заявил МИД ФРГ
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, отвечая на вопрос о дополнительных санкциях в отношении России, которыми Берлин угрожал днем ранее, заявил, что ожидает... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T13:36+0300
2025-05-13T13:36+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, отвечая на вопрос о дополнительных санкциях в отношении России, которыми Берлин угрожал днем ранее, заявил, что ожидает возможной встречи российской и украинской стороны в Стамбуле в четверг. Ранее официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил на брифинге, что европейские страны начнут подготовку новых санкций в отношении России, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца дня в понедельник. "Я жду четверга. Это дата, когда может состояться возможная встреча между российской и украинской сторонами", - заявил Вадефуль по приезду на встречу на уровне министров по вопросам поддержания мира ООН в Берлине. Трансляция велась на сайте ООН. Отвечая на вопрос журналистов, значит ли это, что срок решения по дополнительным санкциям отодвинулся на четверг, министр заявил, что для него "с самого начала было ясно, что этот четверг - это важная дата".
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Берлин, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, ООН, МИД ФРГ
13:36 13.05.2025
 
Берлин ожидает итогов возможной встречи России и Украины, заявил МИД ФРГ

Глава МИД Германии Вадефуль: Берлин ожидает встречи России и Украины в Стамбуле

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, отвечая на вопрос о дополнительных санкциях в отношении России, которыми Берлин угрожал днем ранее, заявил, что ожидает возможной встречи российской и украинской стороны в Стамбуле в четверг.
Ранее официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус заявил на брифинге, что европейские страны начнут подготовку новых санкций в отношении России, если прекращение огня на Украине не будет достигнуто до конца дня в понедельник.
"Я жду четверга. Это дата, когда может состояться возможная встреча между российской и украинской сторонами", - заявил Вадефуль по приезду на встречу на уровне министров по вопросам поддержания мира ООН в Берлине. Трансляция велась на сайте ООН.
Отвечая на вопрос журналистов, значит ли это, что срок решения по дополнительным санкциям отодвинулся на четверг, министр заявил, что для него "с самого начала было ясно, что этот четверг - это важная дата".
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАБерлинВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковООНМИД ФРГ
 
 
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