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Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский кризис - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский кризис
Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский кризис - 13.05.2025, ПРАЙМ
Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский кризис
Министры иностранных дел Китая и Бразилии обсудили украинский кризис в Пекине и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Москвой и Киевом,... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T06:10+0300
2025-05-13T06:10+0300
экономика
мировая экономика
россия
китай
бразилия
украина
ван и
владимир путин
владимир зеленский
мид
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ПЕКИН, 13 мая – ПРАЙМ. Министры иностранных дел Китая и Бразилии обсудили украинский кризис в Пекине и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Москвой и Киевом, сообщили в МИД КНР. В понедельник в Пекине состоялись переговоры министра иностранных дел Китая Ван И и главы МИД Бразилии Мауру Виейры. В переговорах также принял участие советник президента Бразилии Селсу Аморим. "Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Россией и Украиной, а также заявили, что продолжат играть роль группы "Друзей мира" для накопления большего международного консенсуса в целях содействия политическому решению кризиса", - сообщает во вторник МИД КНР. Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва предварительно согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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5
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мировая экономика, россия, китай, бразилия, украина, ван и, владимир путин, владимир зеленский, мид, мид китая, мид кнр
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, БРАЗИЛИЯ, УКРАИНА, Ван И, Владимир Путин, Владимир Зеленский, МИД, МИД Китая, МИД КНР
06:10 13.05.2025
 
Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский кризис

Главы МИД Китая и Бразилии обсудили украинский кризис в Пекине

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ПЕКИН, 13 мая – ПРАЙМ. Министры иностранных дел Китая и Бразилии обсудили украинский кризис в Пекине и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Москвой и Киевом, сообщили в МИД КНР.
В понедельник в Пекине состоялись переговоры министра иностранных дел Китая Ван И и главы МИД Бразилии Мауру Виейры. В переговорах также принял участие советник президента Бразилии Селсу Аморим.
"Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и выразили поддержку прямому диалогу и переговорам между Россией и Украиной, а также заявили, что продолжат играть роль группы "Друзей мира" для накопления большего международного консенсуса в целях содействия политическому решению кризиса", - сообщает во вторник МИД КНР.
Китай и Бразилия в мае прошлого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Глава китайского МИД Ван И заявил после этого, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва предварительно согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
 
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