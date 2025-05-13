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В Госдуме предложили обновить дизайн 100-рублевой купюры

В Госдуме предложили обновить дизайн 100-рублевой купюры - 13.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили обновить дизайн 100-рублевой купюры

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального банка России Эльвире... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T04:21+0300

2025-05-13T04:21+0300

2025-05-13T04:21+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду") направил обращение главе Центрального банка России Эльвире Набиуллиной с предложением обновить дизайн банкноты номиналом 100 рублей с учетом воссоединенных с РФ регионов, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Полагаю целесообразным в плановом порядке начать разработку нового дизайна банкноты, который будет учитывать воссоединенные территории в дизайне карты России", - сказано в обращении. В письме депутат Госдумы предложил производить замену денежных знаков постепенно, по мере естественного износа. Он отметил, что на обратной стороне банкноты номиналом 100 рублей образца 2022 года изображена карта России без воссоединенных субъектов Российской Федерации: Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области. Гусев подчеркнул, что воссоединение произошло 30 сентября, а купюра выпущена в обращение 30 июня 2022 года, поэтому территориальные изменения не могли быть своевременно отражены в ее дизайне. "Обновленная карта на купюре важна для жителей новых регионов, военных и всех россиян. Конечно, у ЦБ много первостепенных задач, таких как контроль инфляции и регулирование экономики. Поэтому мы предлагаем старый дизайн доработать. И менять старые купюры по мере их износа. Это позволит обновить денежные знаки без лишних затрат", - сказал Гусев в беседе с агентством. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

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финансы, банки, россия, запорожская область, рф, херсонская область, дмитрий гусев, эльвира набиуллина, владимир путин, госдума