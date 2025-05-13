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Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО - 13.05.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении процедуры внесудебного банкротства на участников специальной военной операции (СВО). | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T13:27+0300
2025-05-13T13:27+0300
экономика
общество
россия
москва
вячеслав володин
госдума
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении процедуры внесудебного банкротства на участников специальной военной операции (СВО). Внесудебное банкротство позволяет без обращения в суд списать долги физлиц в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Граждане, которые принимают или принимали участие в СВО, смогут воспользоваться этой процедурой, предъявив справку, подтверждающую их участие в данной операции. При этом должны быть соблюдены два условия: у участника СВО не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание; и не менее чем за год до начала процедуры ему был выдан исполнительный документ, который предъявлялся к исполнению, но не был исполнен или был исполнен частично. "Данное требование направлено на предотвращение ситуаций, при которых задолженность образуется искусственно или в целях преднамеренного уклонения от исполнения обязательств", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Его принятие "закладывает основу для защиты интересов лиц, выполнивших государственные задачи, но оказавшихся в тяжелом материальном положении", заявил депутат. Он подчеркнул, что законодательное обеспечение поддержки бойцов СВО и их семей — один из приоритетов, которые определил председатель Госдумы Вячеслав Володин на текущую сессию. "Процедура внесудебного банкротства успешно применялась в 2024 году, ею воспользовались более 55 тысяч человек. Ее распространение на участников СВО потребует определенной настройки информационных систем. Но Минэкономразвития и комитет уверены, что это будет реализовано в кратчайшие сроки", - добавил Гаврилов. Механизм внесудебного банкротства был запущен в 2020 году, а с ноября 2023 года вступили в силу новые условия его применения, напоминает на своем сайте Минэкономразвития. Процедура создавалась для социально уязвимых категорий людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Процедурой могут воспользоваться граждане, по долгам которых окончено исполнительное производство; пенсионеры; граждане, получающие пособие на детей, когда с таких граждан долги взыскивают больше года; граждане, с которых долги взыскивают более семи лет. В рамках процедуры внесудебного банкротства долги можно списать бесплатно через МФЦ, предоставив минимальное количество документов и не обращаясь к платной помощи юристов.
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общество , россия, москва, вячеслав володин, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, МОСКВА, Вячеслав Володин, Госдума
13:27 13.05.2025
 
Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников СВО

Госдума приняла закон о внесудебном банкротстве участников спецоперации

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о распространении процедуры внесудебного банкротства на участников специальной военной операции (СВО).
Внесудебное банкротство позволяет без обращения в суд списать долги физлиц в размере от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. Граждане, которые принимают или принимали участие в СВО, смогут воспользоваться этой процедурой, предъявив справку, подтверждающую их участие в данной операции.
При этом должны быть соблюдены два условия: у участника СВО не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание; и не менее чем за год до начала процедуры ему был выдан исполнительный документ, который предъявлялся к исполнению, но не был исполнен или был исполнен частично.
"Данное требование направлено на предотвращение ситуаций, при которых задолженность образуется искусственно или в целях преднамеренного уклонения от исполнения обязательств", - пояснил журналистам председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования. Его принятие "закладывает основу для защиты интересов лиц, выполнивших государственные задачи, но оказавшихся в тяжелом материальном положении", заявил депутат. Он подчеркнул, что законодательное обеспечение поддержки бойцов СВО и их семей — один из приоритетов, которые определил председатель Госдумы Вячеслав Володин на текущую сессию.
"Процедура внесудебного банкротства успешно применялась в 2024 году, ею воспользовались более 55 тысяч человек. Ее распространение на участников СВО потребует определенной настройки информационных систем. Но Минэкономразвития и комитет уверены, что это будет реализовано в кратчайшие сроки", - добавил Гаврилов.
Механизм внесудебного банкротства был запущен в 2020 году, а с ноября 2023 года вступили в силу новые условия его применения, напоминает на своем сайте Минэкономразвития. Процедура создавалась для социально уязвимых категорий людей, оказавшихся в сложной финансовой ситуации.
Процедурой могут воспользоваться граждане, по долгам которых окончено исполнительное производство; пенсионеры; граждане, получающие пособие на детей, когда с таких граждан долги взыскивают больше года; граждане, с которых долги взыскивают более семи лет. В рамках процедуры внесудебного банкротства долги можно списать бесплатно через МФЦ, предоставив минимальное количество документов и не обращаясь к платной помощи юристов.
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