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Госдума приняла закон о снижении издержек управляющих компаний

Госдума приняла закон о снижении издержек управляющих компаний - 13.05.2025, ПРАЙМ

Госдума приняла закон о снижении издержек управляющих компаний

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий снизить издержки управляющих компаний (УК), а также акционеров и владельцев паев инвестиционных... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T13:37+0300

2025-05-13T13:37+0300

2025-05-13T13:37+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий снизить издержки управляющих компаний (УК), а также акционеров и владельцев паев инвестиционных фондов. Документ разрешает УК, если это предусмотрено правилами доверительного управления (ДУ), передавать спецдепозитарию обязанности по учету операций с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (ПИФ). Причем одновременно передается обязанность определять стоимость чистых активов фонда, рассчитывать стоимость одного пая и вести учет имущества, переданного в оплату паев. В то же время в правилах ДУ может прописываться возможность для УК не передавать отдельное имущество, составляющее ПИФ, на хранение в спецдепозитарий. В отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (АИФ), УК также сможет передать спецдепозитарию обязанность лишь по учету операций с таким имуществом, если это предусмотрено уставом фонда. При этом о передаче соответствующих обязанностей, касающихся имущества ПИФ или АИФ, управляющая компания будет обязана уведомить Банк России. Такой подход, согласно пояснительной записке, позволит исключить дублирование учетных и расчетных функций и снизить издержки управляющих компаний, акционеров АИФ и владельцев инвестиционных паев ПИФ. Раньше такое дублирование было необходимо, поскольку использование цифровых технологий не было так развито и требовался дополнительный контроль, но сейчас оно практически не нужно, пояснял ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Кроме того, вводится обязанность УК передавать на хранение в кредитную организацию, которая не является спецдепозитарием АИФ или ПИФ, слитки драгметаллов, если это предусмотрено уставом АИФ или правилами ДУ. Также УК должна будет обеспечивать спецдепозитарию получение подлинных экземпляров первичных документов, а не только их копий, как сейчас, в отношении имущества инвестфонда непосредственно от банка, брокера, клиринговой организации. Порядок и сроки предоставления таких документов (их копий) будут определены договорами УК с данными лицами. Одновременно уточняются обязанности спецдепозитария в связи с передачей ему УК обязанностей, связанных с имуществом ПИФ и АИФ. И законодательно закрепляется возможность включения в состав открытых ПИФ драгметаллов, соответствующих требованиям ЦБ, в том числе размещенных на банковских счетах и во вкладах. ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ходе второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, в том числе о введении обязанности эмитентов только в электронной форме подавать в Банк России документы для госрегистрации выпуска ценных бумаг (отчета об его итогах), а также в случае отказа от их размещения. При этом "при регистрации биржей, регистратором или центральным депозитарием остается возможность (не обязанность) представления документов в электронной форме", сообщил РИА Новости Аксаков. А ЦБ с 1 сентября 2026 года будет определять основания, порядок, сроки и условия проведения депозитарием операций по зачислению бумаг на счет депо без поручения депонента, а также основания для отказа в их проведении. Помимо этого, со дня официального опубликования закона на страховые организации, имеющие лицензию на осуществление добровольного страхования жизни и являющиеся соискателями (обладателями) лицензии УК инвестфондов, не будут распространяться требования по размеру собственных средств, предъявляемые к управляющим компаниям. Это вызвано тем, что требования ЦБ к собственным средствам УК инвестфондов не в полной мере применимы к существующей модели обеспечения финансовой устойчивости страховых организаций, пояснил Аксаков. "Предлагаемые нами изменения не уменьшат финансовую стабильность страховых организаций, поскольку после принятия закона на них будут распространяться требования к финансовой устойчивости страховщиков, а они более жесткие, чем требования для УК", - добавил депутат. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением норм, для которых установлены иные сроки.

https://1prime.ru/20250513/gosduma-857520627.html

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россия, финансы, банки, госдума