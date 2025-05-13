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Грузоперевозки из Индии в Россию осуществляются в обычном режиме

Грузоперевозки из Индии в Россию осуществляются в обычном режиме - 13.05.2025, ПРАЙМ

Грузоперевозки из Индии в Россию осуществляются в обычном режиме

Обострение отношений между Индией и Пакистаном не отразилось на грузоперевозках из Индии в Россию, рассказали РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T03:30+0300

2025-05-13T03:30+0300

2025-05-13T03:30+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Обострение отношений между Индией и Пакистаном не отразилось на грузоперевозках из Индии в Россию, рассказали РИА Новости в логистической компании Rocket Cargo. "Несмотря на обострение отношений между Индией и Пакистаном, грузоперевозки из Индии осуществляются в обычном режиме. Такую информацию компании Rocket Cargo предоставили индийские партнеры. По их словам, никаких отмен в доставке грузов из этой страны, никаких переносов сроков поставки не наблюдается", - сказали в компании. Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз накалились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. В результате нападения террористов погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия заявила, что имеет доказательства причастности к нападению пакистанской межведомственной разведки. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. Ночью 7 мая минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме провело операцию "Синдур", нанеся удар по "террористической инфраструктуре" на территории Пакистана. В ведомстве заявили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь власти Пакистана заявили, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли десятки человек. МИД Пакистана заявил, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ. Индия и Пакистан 10 мая договорились прекратить все обстрелы и военные действия на земле, в воздухе и на море с 17.00 (14.30 мск) того же дня. Спустя несколько часов глава индийской союзной территории Джамму и Кашмир Омар Абдулла сообщил о звуках взрывов и работы ПВО Индии рядом с городом Сринагар, летней столицей Джамму и Кашмир. Однако уже вторую ночь подряд армия Индии заявляет, что не наблюдает нарушений со стороны Пакистана.

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бизнес, мировая экономика, индия, пакистан, исламабад, мид