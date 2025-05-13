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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник утром - 13.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250513/indeks-857506470.html
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник утром
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник утром - 13.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник утром
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются без единой динамики на сохранении неопределенности на мировых рынках... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:18+0300
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экономика
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются без единой динамики на сохранении неопределенности на мировых рынках вокруг торговых пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,08%, до 3 371,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,29%, до 1 998,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,76%, до 23 135,1 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,19%, до 2 602,5 пункта, австралийский S&amp;P/ASX 200 рос на 0,39%, до 8 265,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,89%, до 38 354,5 пункта. Аналитики оценивают ситуацию на мировых рынках после свежих новостей относительно торговых отношений между США и Китаем. "Ситуация в целом остается сложной. Неопределенность заключается больше не в том, какие торговые пошлины будут введены, а в том, как их уровень повлияет на доходы и динамику экономики, особенно в третьем квартале", - комментирует агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). В понедельник власти Китая и США сообщили, что предварительно договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
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рынок, торги, китай, сша, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
08:18 13.05.2025
 
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник утром

Биржи АТР торгуются без единой динамики на неопределенности вокруг торговых пошлин

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© fotolia.com / AshDesign
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются без единой динамики на сохранении неопределенности на мировых рынках вокруг торговых пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,08%, до 3 371,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,29%, до 1 998,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,76%, до 23 135,1 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,19%, до 2 602,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,39%, до 8 265,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,89%, до 38 354,5 пункта.
Аналитики оценивают ситуацию на мировых рынках после свежих новостей относительно торговых отношений между США и Китаем.
"Ситуация в целом остается сложной. Неопределенность заключается больше не в том, какие торговые пошлины будут введены, а в том, как их уровень повлияет на доходы и динамику экономики, особенно в третьем квартале", - комментирует агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).
В понедельник власти Китая и США сообщили, что предварительно договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Фондовые индексы АТР в понедельник выросли
Вчера, 12:45
 
ЭкономикаРынокТоргиКИТАЙСШАShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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