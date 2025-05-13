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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник утром

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник утром - 13.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник утром

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются без единой динамики на сохранении неопределенности на мировых рынках... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T08:18+0300

2025-05-13T08:18+0300

2025-05-13T08:18+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются без единой динамики на сохранении неопределенности на мировых рынках вокруг торговых пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,08%, до 3 371,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,29%, до 1 998,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,76%, до 23 135,1 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,19%, до 2 602,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,39%, до 8 265,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,89%, до 38 354,5 пункта. Аналитики оценивают ситуацию на мировых рынках после свежих новостей относительно торговых отношений между США и Китаем. "Ситуация в целом остается сложной. Неопределенность заключается больше не в том, какие торговые пошлины будут введены, а в том, как их уровень повлияет на доходы и динамику экономики, особенно в третьем квартале", - комментирует агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). В понедельник власти Китая и США сообщили, что предварительно договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.

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рынок, торги, китай, сша, shenzhen composite, hang seng index, kospi