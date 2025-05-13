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Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник утром
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник утром - 13.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник утром
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются без единой динамики на сохранении неопределенности на мировых рынках... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:18+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются без единой динамики на сохранении неопределенности на мировых рынках вокруг торговых пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,08%, до 3 371,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,29%, до 1 998,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,76%, до 23 135,1 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,19%, до 2 602,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,39%, до 8 265,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,89%, до 38 354,5 пункта. Аналитики оценивают ситуацию на мировых рынках после свежих новостей относительно торговых отношений между США и Китаем. "Ситуация в целом остается сложной. Неопределенность заключается больше не в том, какие торговые пошлины будут введены, а в том, как их уровень повлияет на доходы и динамику экономики, особенно в третьем квартале", - комментирует агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana). В понедельник власти Китая и США сообщили, что предварительно договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
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рынок, торги, китай, сша, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Экономика, Рынок, Торги, КИТАЙ, США, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
Фондовые индексы АТР торгуются разнонаправленно во вторник утром
Биржи АТР торгуются без единой динамики на неопределенности вокруг торговых пошлин
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник утром торгуются без единой динамики на сохранении неопределенности на мировых рынках вокруг торговых пошлин, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,08%, до 3 371,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,29%, до 1 998,29 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 1,76%, до 23 135,1 пункта. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,19%, до 2 602,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,39%, до 8 265,6 пункта, японский Nikkei 225 увеличивался на 1,89%, до 38 354,5 пункта.
Аналитики оценивают ситуацию на мировых рынках после свежих новостей относительно торговых отношений между США и Китаем.
"Ситуация в целом остается сложной. Неопределенность заключается больше не в том, какие торговые пошлины будут введены, а в том, как их уровень повлияет на доходы и динамику экономики, особенно в третьем квартале", - комментирует агентству Блумберг главный инвестиционный стратег Saxo Markets Pte в Сингапуре Чару Чанана (Charu Chanana).
В понедельник власти Китая и США сообщили, что предварительно договорились о снижении с 14 мая на 90 дней взаимных торговых пошлин до 10%. В результате Китай будет облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты будут взимать с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
Фондовые индексы АТР в понедельник выросли