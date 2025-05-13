https://1prime.ru/20250513/indeks-857521002.html

Фондовые индексы Европы растут после выхода индекса доверия к экономике ФРГ

Фондовые индексы Европы растут после выхода индекса доверия к экономике ФРГ - 13.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы растут после выхода индекса доверия к экономике ФРГ

Фондовые индексы Европы растут во вторник после выхода индекса доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T13:29+0300

2025-05-13T13:29+0300

2025-05-13T13:29+0300

экономика

рынок

торги

индексы

германия

великобритания

dax

bayer

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/11/770841158_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_e02adbab4ab8db9596b477ff355283b7.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы растут во вторник после выхода индекса доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.15 мск немецкий DAX увеличивался на 0,18%, до 23 593,82 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,13%, до 8 616,16 пункта, французский CAC 40 - на 0,09%, до 7 856,83 пункта. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае поднялся до 25,2 пункта с минус 14 пунктов в апреле, следует из доклада ZEW. Аналитики ожидали рост показателя лишь до 13,7 пункта. Кроме того, ранее во вторник до открытия европейских бирж были опубликованы данные по безработице в Великобритании. Показатель в январе-марте вырос до 4,5% с 4,4% в декабре-феврале, что совпало с оценкой аналитиков, сообщило Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании. Акции немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG растут во вторник более чем на 8,5%. Согласно представленному отчету за первый квартал, выручка фармацевтического дивизиона Bayer увеличилась на 4,4% год к году - до 4,548 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) - поднялась на 4,7%, до 1,499 миллиарда евро.

https://1prime.ru/20250512/indeksy-857482986.html

германия

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, германия, великобритания, dax, bayer