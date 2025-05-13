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Фондовые индексы Европы растут после выхода индекса доверия к экономике ФРГ
Фондовые индексы Европы растут после выхода индекса доверия к экономике ФРГ - 13.05.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы растут после выхода индекса доверия к экономике ФРГ
Фондовые индексы Европы растут во вторник после выхода индекса доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T13:29+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы растут во вторник после выхода индекса доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.15 мск немецкий DAX увеличивался на 0,18%, до 23 593,82 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,13%, до 8 616,16 пункта, французский CAC 40 - на 0,09%, до 7 856,83 пункта. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае поднялся до 25,2 пункта с минус 14 пунктов в апреле, следует из доклада ZEW. Аналитики ожидали рост показателя лишь до 13,7 пункта. Кроме того, ранее во вторник до открытия европейских бирж были опубликованы данные по безработице в Великобритании. Показатель в январе-марте вырос до 4,5% с 4,4% в декабре-феврале, что совпало с оценкой аналитиков, сообщило Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании. Акции немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG растут во вторник более чем на 8,5%. Согласно представленному отчету за первый квартал, выручка фармацевтического дивизиона Bayer увеличилась на 4,4% год к году - до 4,548 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) - поднялась на 4,7%, до 1,499 миллиарда евро.
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рынок, торги, индексы, германия, великобритания, dax, bayer
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, ГЕРМАНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, DAX, Bayer
Фондовые индексы Европы растут после выхода индекса доверия к экономике ФРГ
Фондовые индексы Европы растут после выхода индекса доверия инвесторов к экономике ФРГ
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Фондовые индексы Европы растут во вторник после выхода индекса доверия инвесторов к экономике Германии от Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.15 мск немецкий DAX увеличивался на 0,18%, до 23 593,82 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 0,13%, до 8 616,16 пункта, французский CAC 40 - на 0,09%, до 7 856,83 пункта.
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в мае поднялся до 25,2 пункта с минус 14 пунктов в апреле, следует из доклада ZEW. Аналитики ожидали рост показателя лишь до 13,7 пункта.
Кроме того, ранее во вторник до открытия европейских бирж были опубликованы данные по безработице в Великобритании. Показатель в январе-марте вырос до 4,5% с 4,4% в декабре-феврале, что совпало с оценкой аналитиков, сообщило Бюро национальной статистики (ONS) Великобритании.
Акции немецкого химико-фармацевтического концерна Bayer AG растут во вторник более чем на 8,5%. Согласно представленному отчету за первый квартал, выручка фармацевтического дивизиона Bayer увеличилась на 4,4% год к году - до 4,548 миллиарда евро, дивизиона Consumer Health (безрецептурные препараты) - поднялась на 4,7%, до 1,499 миллиарда евро.
Фондовые индексы Европы растут после выхода новостей по мировой торговле