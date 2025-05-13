Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина предложила расширить список компаний, проводящих IPO - 13.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250513/ipo-857533423.html
Набиуллина предложила расширить список компаний, проводящих IPO
Набиуллина предложила расширить список компаний, проводящих IPO - 13.05.2025, ПРАЙМ
Набиуллина предложила расширить список компаний, проводящих IPO
Господдержка компаний, выходящих на фондовую биржу (проводящих IPO), может быть распространена на более широкий круг потенциальных эмитентов, ЦБ РФ направил в... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T17:13+0300
2025-05-13T17:14+0300
акции
рынок
рф
москва
эльвира набиуллина
владимир путин
банк россия
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/18/841001841_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_6746a835ef70bb02566484ff8c419689.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Господдержка компаний, выходящих на фондовую биржу (проводящих IPO), может быть распространена на более широкий круг потенциальных эмитентов, ЦБ РФ направил в правительство свои предложения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России". "Коллеги еще поднимали тему в целом поддержки технологических компаний, выхода их на биржу... Мы это горячо поддерживаем. У нас, действительно, есть меры компенсации затрат. А для малых компаний, даже для некоторых средних, выход на биржу - это не самое дешевое мероприятие. Мы поддерживаем, в принципе, возможность расширения списка таких технологических компаний. Но здесь первую скрипку играет правительство, потому что оно постановлением определяет эти критерии", - сказала она. "Мы как Центральный банк отправили в правительство свои предложения. Надеемся, что долгую дискуссию по критериям для таких компаний мы завершим и сможем распространить льготы, которые работают для малых технологических компаний, на более широкий круг", - также отметила Набиуллина. Также она отметила, что Банк России предлагал свои меры поддержки не только в отношении НДФЛ, но в том числе и налога на прибыль, для того чтобы стимулировать выход компаний на рынок. "Потому что действительно нам нужно развивать капитализацию фондового рынка... на наш взгляд, здесь должен быть все-таки у нас комплекс мер, который стимулировал бы компанию выходить на рынок капитала", - подытожила она.
рф
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/18/841001841_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_a490a3d14282a2e38208b302393f5b40.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
акции, рынок, рф, москва, эльвира набиуллина, владимир путин, банк россия, центральные банки
Акции, Рынок, РФ, МОСКВА, Эльвира Набиуллина, Владимир Путин, банк Россия, центральные банки
17:13 13.05.2025 (обновлено: 17:14 13.05.2025)
 
Набиуллина предложила расширить список компаний, проводящих IPO

Набиуллина: поддержка компаний, проводящих IPO, может быть распространена на широкий круг

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Господдержка компаний, выходящих на фондовую биржу (проводящих IPO), может быть распространена на более широкий круг потенциальных эмитентов, ЦБ РФ направил в правительство свои предложения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России".
"Коллеги еще поднимали тему в целом поддержки технологических компаний, выхода их на биржу... Мы это горячо поддерживаем. У нас, действительно, есть меры компенсации затрат. А для малых компаний, даже для некоторых средних, выход на биржу - это не самое дешевое мероприятие. Мы поддерживаем, в принципе, возможность расширения списка таких технологических компаний. Но здесь первую скрипку играет правительство, потому что оно постановлением определяет эти критерии", - сказала она.
"Мы как Центральный банк отправили в правительство свои предложения. Надеемся, что долгую дискуссию по критериям для таких компаний мы завершим и сможем распространить льготы, которые работают для малых технологических компаний, на более широкий круг", - также отметила Набиуллина.
Также она отметила, что Банк России предлагал свои меры поддержки не только в отношении НДФЛ, но в том числе и налога на прибыль, для того чтобы стимулировать выход компаний на рынок.
"Потому что действительно нам нужно развивать капитализацию фондового рынка... на наш взгляд, здесь должен быть все-таки у нас комплекс мер, который стимулировал бы компанию выходить на рынок капитала", - подытожила она.
 
АкцииРынокРФМОСКВАЭльвира НабиуллинаВладимир Путинбанк Россияцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала