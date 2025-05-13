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Набиуллина предложила расширить список компаний, проводящих IPO

Набиуллина предложила расширить список компаний, проводящих IPO - 13.05.2025, ПРАЙМ

Набиуллина предложила расширить список компаний, проводящих IPO

Господдержка компаний, выходящих на фондовую биржу (проводящих IPO), может быть распространена на более широкий круг потенциальных эмитентов, ЦБ РФ направил в... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T17:13+0300

2025-05-13T17:13+0300

2025-05-13T17:14+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Господдержка компаний, выходящих на фондовую биржу (проводящих IPO), может быть распространена на более широкий круг потенциальных эмитентов, ЦБ РФ направил в правительство свои предложения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече президента РФ Владимира Путина с членами "Деловой России". "Коллеги еще поднимали тему в целом поддержки технологических компаний, выхода их на биржу... Мы это горячо поддерживаем. У нас, действительно, есть меры компенсации затрат. А для малых компаний, даже для некоторых средних, выход на биржу - это не самое дешевое мероприятие. Мы поддерживаем, в принципе, возможность расширения списка таких технологических компаний. Но здесь первую скрипку играет правительство, потому что оно постановлением определяет эти критерии", - сказала она. "Мы как Центральный банк отправили в правительство свои предложения. Надеемся, что долгую дискуссию по критериям для таких компаний мы завершим и сможем распространить льготы, которые работают для малых технологических компаний, на более широкий круг", - также отметила Набиуллина. Также она отметила, что Банк России предлагал свои меры поддержки не только в отношении НДФЛ, но в том числе и налога на прибыль, для того чтобы стимулировать выход компаний на рынок. "Потому что действительно нам нужно развивать капитализацию фондового рынка... на наш взгляд, здесь должен быть все-таки у нас комплекс мер, который стимулировал бы компанию выходить на рынок капитала", - подытожила она.

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