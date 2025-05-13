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Российские карты "Мир" заработали в Иране
Российские карты "Мир" заработали в Иране - 13.05.2025, ПРАЙМ
Российские карты "Мир" заработали в Иране
Второй этап интеграции платежных систем России и Ирана завершен и россияне теперь могут совершать покупки в Иране, используя карты "Мир", сообщает ЦБ исламской... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T12:57+0300
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ТЕГЕРАН, 13 мая - ПРАЙМ. Второй этап интеграции платежных систем России и Ирана завершен и россияне теперь могут совершать покупки в Иране, используя карты "Мир", сообщает ЦБ исламской республики. "Состоялась презентация второго этапа интеграции иранской сети Shetab и российской сети "Мир"... Отныне российские туристы и бизнесмены могут совершать покупки (при помощи карт "Мир" - ред.) через системы приема платежей в магазинах на территории Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Центробанка Ирана.
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финансы, россия, банки, иран, тегеран
Экономика, Финансы, РОССИЯ, Банки, ИРАН, Тегеран
Российские карты "Мир" заработали в Иране
ЦБ Ирана: второй этап интеграции платежных систем России и Ирана завершен
ТЕГЕРАН, 13 мая - ПРАЙМ. Второй этап интеграции платежных систем России и Ирана завершен и россияне теперь могут совершать покупки в Иране, используя карты "Мир", сообщает ЦБ исламской республики.
"Состоялась презентация второго этапа интеграции иранской сети Shetab и российской сети "Мир"... Отныне российские туристы и бизнесмены могут совершать покупки (при помощи карт "Мир" - ред.) через системы приема платежей в магазинах на территории Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Центробанка Ирана.
Иран рассчитывает подписать договоренности с Россией по энергоресурсам