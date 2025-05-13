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МИД Ирана назвал "неприемлемыми" новые санкции США

МИД Ирана назвал "неприемлемыми" новые санкции США - 13.05.2025, ПРАЙМ

МИД Ирана назвал "неприемлемыми" новые санкции США

Новые санкции Соединенных Штатов против Ирана на фоне идущих переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной сделке неприемлемы, заявил во вторник | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T18:57+0300

2025-05-13T18:57+0300

2025-05-13T19:16+0300

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ТЕГЕРАН, 13 мая – ПРАЙМ. Новые санкции Соединенных Штатов против Ирана на фоне идущих переговоров между Тегераном и Вашингтоном по иранской ядерной сделке неприемлемы, заявил во вторник официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи.Во вторник госдепартамент США сообщил о расширении санкций против Ирана на фоне непрямых переговоров с ним о ядерной сделке. На этот раз под санкции попали трое граждан Ирана и одна иранская организация, связанная с Организацией оборонных инноваций и исследований Ирана, известной по персидской аббревиатуре SPND – она является прямым преемником иранской программы создания ядерного оружия до 2004 года, также известной как проект "Амад"."На данный момент невозможно предсказать ход переговоров. Наша позиция не изменится. Введение нового пакета санкций (со стороны США – ред.) одновременно с идущими переговорами – неприемлемы, они повлияют на наш подход к переговорам с Вашингтоном… Наша цель на переговорах (с США – ред.) – защитить свои права и положить конец санкциям против Ирана… Вашингтон должен изменить свое мнение в отношении Ирана и впредь избегать противоречивых заявлений об исламской республике", - заявил Багаи, слова которого приводит иранское госагентство SNN.Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Этот раунд прошел спустя месяц с начала диалога сторон об иранской ядерной программе и после двухнедельного перерыва - самой долгой паузы, возникшей в ходе этой последовательно организуемой Маскатом серии консультаций.Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет министр иностранных дел страны Аббас Аракчи, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Новый виток давно прекратившихся переговоров между двумя странами начался после написания президентом США Дональдом Трампом в начале марта письма верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором прозвучали как предложение заключить новое соглашение по ядерной программе исламской республики, так и угроза военного ответа в случае провала дипломатических усилий. Иран отверг возможность прямых переговоров с США, однако согласился на непрямой диалог.Ядерная сделка, заключенная десятилетие назад между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном, предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана. Срок действия соглашения фактически закончится 18 октября 2024 года с прекращением действия резолюции 2231 СБ ООН, утвердившей ее.

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иран, сша