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Во Франции готовят коллективный иск против Apple за незаконную прослушку - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Во Франции готовят коллективный иск против Apple за незаконную прослушку
Во Франции готовят коллективный иск против Apple за незаконную прослушку - 13.05.2025, ПРАЙМ
Во Франции готовят коллективный иск против Apple за незаконную прослушку
Две юридические фирмы во Франции готовят коллективный иск против Apple в связи с несанкционированными записями пользователей ее голосовым помощником Siri,... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T20:20+0300
2025-05-13T20:20+0300
экономика
франция
apple
технологии
суд
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ПАРИЖ, 13 мая – ПРАЙМ. Две юридические фирмы во Франции готовят коллективный иск против Apple в связи с несанкционированными записями пользователей ее голосовым помощником Siri, сообщает радиостанция Franceinfo. "Идея состоит в том, чтобы скоординировано подать как можно больше исков, чтобы потребовать компенсацию от Apple", — сообщил инициатор иска, бывший лидер партии зеленых EELV адвокат Жюльен Байю. Он призвал владельцев телефонов Apple с помощником Siri, выпущенных за последние десять лет, присоединиться к коллективному иску, подписав петицию на созданном им сайте до конца июня. После изучения документов юристы направят Apple официальное уведомление и предпримут попытку договориться. В противном случае они обратятся в суд. В марте 2024 года министерство юстиции США подало антимонопольный иск ведомства к компании Apple за пренебрежение интересами пользователей и ухудшение восприятия конкурентов. Претензии ведомства вызвали подходы компании к ограничению возможности скачивать приложения из сторонних источников, а также ухудшение передачи медиафайлов и сообщений между устройствами компании и другими смартфонами. В январе Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов, чтобы положить конец судебным искам со стороны американских потребителей, которые с 2019 года обвиняли компанию в непреднамеренной записи их личных разговоров через Siri.
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франция, apple, технологии, суд
Экономика, ФРАНЦИЯ, Apple, Технологии, суд
20:20 13.05.2025
 
Во Франции готовят коллективный иск против Apple за незаконную прослушку

Во Франции готовят коллективный иск против Apple за незаконную прослушку пользователей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗаставка на экране смартфона компании Apple
Заставка на экране смартфона компании Apple - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ПАРИЖ, 13 мая – ПРАЙМ. Две юридические фирмы во Франции готовят коллективный иск против Apple в связи с несанкционированными записями пользователей ее голосовым помощником Siri, сообщает радиостанция Franceinfo.
"Идея состоит в том, чтобы скоординировано подать как можно больше исков, чтобы потребовать компенсацию от Apple", — сообщил инициатор иска, бывший лидер партии зеленых EELV адвокат Жюльен Байю.
Он призвал владельцев телефонов Apple с помощником Siri, выпущенных за последние десять лет, присоединиться к коллективному иску, подписав петицию на созданном им сайте до конца июня. После изучения документов юристы направят Apple официальное уведомление и предпримут попытку договориться. В противном случае они обратятся в суд.
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23 апреля, 13:09
В марте 2024 года министерство юстиции США подало антимонопольный иск ведомства к компании Apple за пренебрежение интересами пользователей и ухудшение восприятия конкурентов. Претензии ведомства вызвали подходы компании к ограничению возможности скачивать приложения из сторонних источников, а также ухудшение передачи медиафайлов и сообщений между устройствами компании и другими смартфонами.
В январе Apple согласилась выплатить 95 миллионов долларов, чтобы положить конец судебным искам со стороны американских потребителей, которые с 2019 года обвиняли компанию в непреднамеренной записи их личных разговоров через Siri.
 
ЭкономикаФРАНЦИЯAppleТехнологиисуд
 
 
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