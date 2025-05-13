https://1prime.ru/20250513/jurist-857503211.html

Юрист рассказал, как вести успешный бизнес в России

Юрист рассказал, как вести успешный бизнес в России - 13.05.2025, ПРАЙМ

Юрист рассказал, как вести успешный бизнес в России

Россия, несмотря на санкции, остается стратегически важным рынком для зарубежных компаний, и чтобы работать в стране успешно, достаточно соблюдать всего девять... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T03:15+0300

2025-05-13T03:15+0300

2025-05-13T03:15+0300

бизнес

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москва

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия, несмотря на санкции, остается стратегически важным рынком для зарубежных компаний, и чтобы работать в стране успешно, достаточно соблюдать всего девять базовых правил: например, проявлять уважение к стране и заключенным договоренностям и не стесняться вести диалог с властями, таким мнением с РИА Новости поделился юрист Магомед Янгулби из компании Yang Consult. "Для многих зарубежных компаний наша страна остается стратегически важным рынком для развития бизнеса, хотя с учетом санкций для ряда зарубежных компаний формат их присутствия в нашей стране видоизменяется. Мы сформулировали девять базовых правил, соблюдение которых позволит иностранным компаниям вести успешный бизнес на территории Российской Федерации", - отмечает эксперт. РЕЦЕПТ УСПЕХА Во-первых, нужно сразу определиться, какой из существующих способов ведения бизнеса подходит с учетом геополитической ситуации и бизнес-стратегии: в каждом отдельном случае есть свои нюансы. "Для небольших иностранных компаний оптимальным с точки зрения экономики вариантом может стать работа с дистрибьюторами, поскольку на "этапе входа" на рынок у зарубежной компании нет своих сотрудников и отстроенных механизмов сбыта продукции", - полагает юрист. Во-вторых, для успешной работы в России необходимо глубокое понимание всех деловых процессов: крайне важно следовать не только букве закона, но и уметь находить общий язык с представителями власти на разных уровнях. Отсюда – следующее правило, рассуждает он. "Не ждите, инициируйте диалог с властью сами. В России бизнес, особенно иностранный, должен сам инициировать общение с государством", - советует юрист. Четвертый совет - выходя на российский рынок, нужно обращаться к проверенным консультантам. Кроме того, важно составить грамотное деловое предложение. В-шестых, надо уважать страну, в которой планируешь вести бизнес, рекомендует Янгулби. "Российские органы власти и бизнес крайне чувствительны к высокомерию. Тон "мы пришли и вас научим" – путь в никуда. Успеха добиваются те иностранные компании, которые готовы вести диалог на равных как партнеры, а не вещать как миссионеры", - уверен он. Также важно уделять внимание к деталям. "Контрагенты, партнеры на местах, земля, собственность – могут быть косвенно или напрямую связаны со старыми неразрешенными конфликтами, иметь некие обязательства, нести какие-то обременения", - предостерегает юрист. Грамотно составленный договор необходим, но личный контакт – важен, в то же время обращает внимание Янгулби. "Договор в России важен, однако без доверия и связей очень трудно работать, поэтому стоит опираться на бизнес-триаду: договор, личное взаимодействие и контроль", - рекомендует эксперт. Наконец, иностранцам нужно включаться в российскую бизнесовую экосистему, налаживая взаимодействие на всех уровнях. "Если вы будете это игнорировать, останетесь "иностранцами", с которыми будут опасаться иметь дело. Наладите связи – станете полезными и надежными партнерами, с которыми ценно развивать общее дело", - резюмировал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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