https://1prime.ru/20250513/kabmin-857506162.html

Правительство утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию

Правительство утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию - 13.05.2025, ПРАЙМ

Правительство утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию

Правительство РФ утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию, документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T08:17+0300

2025-05-13T08:17+0300

2025-05-13T08:17+0300

общество

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило перечень животных, запрещенных к содержанию, документ, подписанный премьером Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации. "В соответствии со статьями 5 и 10 Федерального закона "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемый перечень животных, запрещенных к содержанию", - сообщается в документе. В перечне перечислены восемь категорий животных, запрещенных к содержанию: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы, коралловые полипы. Всего в документе указано более 120 разновидностей. К примеру, правительство запретило к содержанию кобр, все виды мамб, тайнанов, цепочную гадюку, виды питонов, длина которых превышает 4 метра. Ограничения коснулись и черепах - под запрет попали каймановые черепахи с размером карапакса более 30 сантиметров. В списке также оказались различные виды скорпионов и пауков, парнокопытных животных, приматов. Среди хищных млекопитающих перечислены лев, тигр, леопард, ягуар, снежный барс и ирбис, пума, рысь обыкновенная, сервал, волк обыкновенный. "Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года", - отмечается в документе.

https://1prime.ru/20250512/duma-857492714.html

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общество , бизнес, рф, михаил мишустин