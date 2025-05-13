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Каллас пожаловалась на желание европейских компаний торговать с Россией

Каллас пожаловалась на желание европейских компаний торговать с Россией - 13.05.2025, ПРАЙМ

Каллас пожаловалась на желание европейских компаний торговать с Россией

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пожаловалась, что европейские компании по-прежнему хотят торговать с Россией, в том числе в обход действующих санкций. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T15:14+0300

2025-05-13T15:14+0300

2025-05-13T15:14+0300

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БРЮССЕЛЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас пожаловалась, что европейские компании по-прежнему хотят торговать с Россией, в том числе в обход действующих санкций. "Обход санкций остается большой проблемой. Мы уже ввели уголовную ответственность для тех, кто обходит санкции. Очевидно, что есть европейские компании, которые по-прежнему хотят зарабатывать в России", - сказала Каллас журналистам в Копенгагене. Ее выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии. Глава европейской дипломатии утверждает, что украинский конфликт продолжается из-за того, что европейцы не сделали достаточно "для оказания давления на Россию". С этой целью она призвала не только разговаривать с государствами, которые способствуют торговле с Россией, но обратить внимание на европейские компании, торгующие с Россией якобы в обход односторонних европейских санкций. "Мы также разговариваем с теми странами, которые помогают обходу санкций, но нам надо обратить внимание и на самих себя. Потому что европейские компании по-прежнему хотят продавать и покупать в России", - сказала Каллас.

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бизнес, россия, запад, брюссель, кая каллас, владимир путин, ес